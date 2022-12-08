Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

«Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению с умными помощниками и голосовыми ассистентами. Подростки видят ценность в цифровых артефактах и покупают себе скины в компьютерных играх. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий — киберрискам. Мировоззрение и критическое мышление у ребят только формируется, поэтому они не могут оценить риски и защитить себя. Из-за отсутствия жизненного опыта дети и подростки не знают, как поступить в той или иной ситуации. Только общими усилиями мы можем помочь им защититься от онлайн-угроз», — прокомментировал основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог, член жюри конкурса Руслан Юсуфов.