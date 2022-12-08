Упор на социалку: во Владивостоке приняли бюджет на 2023 год

Стоит отметить, что бюджет Владивостока в 2023 году будет на 5 млрд рублей больше, чем в 2022 году. За последние шесть лет увеличение наблюдается более чем на 13 миллиардов рублей.
Общая сумма доходов в 2023 году составит 24,7 млрд рублей, расходов — 24,29 млрд рублей. Профицит — около 400 млн рублей.
Основная часть расходов городской казны — почти две трети, — направят на социальные нужды. При этом почти половину бюджета — свыше 13 млрд рублей — потратят на развитие образования.
Социальная сфера — неизменный приоритет мэра Владивостока Константина Шестакова. Лучше всего это видно при анализе расходных статей бюджета. Даже в условиях экономического давления на страну, перечень социальных расходов только расширяется.
В администрации краевого центра подчёркивают, что городской бюджет ориентирован на самые актуальные запросы населения. Например, строительство школ в новых микрорайонах — Патрокле и Снеговой Пади, жилья для переселения граждан из аварийных домов, ремонт и возведение новых спортивных площадок во дворах, а также обустройство общественных локаций — в том числе в районе сопки Орлиное гнездо, озера на ул. Сафонова.
В бюджете заложено почти 650 млн рублей на финансирование мероприятий такой важной для населения муниципальной программы, как «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе».
За счёт городской казны планируется содержать улично-дорожную сеть — ремонтировать автотрассы, тротуары, системы освещения, обновлять разметку и так далее.
Напомним, проект бюджета Владивостока на 2023 год в первом чтении депутаты думы приняли 24 ноября. После этого в администрации краевого центра прошли публичные слушания. Горожане смогли подробнее узнать, на что планируется направлять муниципальные финансы, а также задать экспертам вопросы.