«Курс на Юань» задаёт Морской банк

МОРСКОЙ БАНК (АО) в рамках проведения Акции «Курс на Юань» предлагает всем клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям стать участником Акции* и получить возможность осуществлять переводы денежных средств в юанях без комиссии и без ограничений до конца 2022 года!
— Совершайте переводы в юанях не только быстро и удобно, но еще и выгодно! - обращается банк к своим клиентам.
*Участник Акции — клиент, имеющий открытый расчетный счет в юанях (по тарифным пакетам: «На волне успеха», «Большое плавание», «Расширенный» или «ВЭД») в период проведения Акции.
Подробнее ознакомиться с условиями Акции можно на сайте Банка.
Реклама. ИНН 7714060199, АО «МОРСКОЙ БАНК».