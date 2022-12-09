«Курс на Юань» задаёт Морской банк

МОРСКОЙ БАНК (АО) в рамках проведения Акции «Курс на Юань» предлагает всем клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям стать участником Акции* и получить возможность осуществлять переводы денежных средств в юанях без комиссии и без ограничений до конца 2022 года!