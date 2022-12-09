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«Курс на Юань» задаёт Морской банк

Сегодня, 23:00
Фото: Изображение от kstudio на Freepik
Бесплатные переводы в юанях для всех корпоративных клиентов предлагает МОРСКОЙ БАНК (АО) до 31 декабря 2022 года.
Сюжет
Деньги

МОРСКОЙ БАНК (АО) в рамках проведения Акции «Курс на Юань» предлагает всем клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям стать участником Акции* и получить возможность осуществлять переводы денежных средств в юанях без комиссии и без ограничений до конца 2022 года!

— Совершайте переводы в юанях не только быстро и удобно, но еще и выгодно! - обращается банк к своим клиентам.

*Участник Акции — клиент, имеющий открытый расчетный счет в юанях (по тарифным пакетам: «На волне успеха», «Большое плавание», «Расширенный» или «ВЭД») в период проведения Акции.

Подробнее ознакомиться с условиями Акции можно на сайте Банка.

Реклама. ИНН 7714060199, АО  «МОРСКОЙ БАНК».

#Приморский край#Экономика#Юань#Деньги#Морской банк
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