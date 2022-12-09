Не витая в облаках: бюджет Владивостока на 2023 год решает социальные проблемы

— Хотел бы отметить тенденцию, что бюджеты города последних лет имеют приземлённый характер, — говорит Павел Наливайко, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморья. — Вот и в принятом на 2023 год нет непонятных иллюзорных или макропроектов, которые ранее неоднократно приобретали статус долгостроев или вообще не реализовывались. Нет никаких иллюзий относительно того, что мы сейчас за год начнём соответствовать столице России или конкурировать с крупными мегаполисами в Азии, то есть команда Шестакова идёт по более реальному пути, не строит прожектов и не витает в облаках.