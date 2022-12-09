Не витая в облаках: бюджет Владивостока на 2023 год решает социальные проблемы

Напомним, городской бюджет на будущий год не только не меньше нынешнего, но и запланирован с профицитом: доходы — 24,7 млрд рублей, расходы — 24,29 млрд рублей. Львиная доля расходов будет направлена на социальную сферу, например, образование (13 млрд рублей). Большое внимание будет уделено развитию учреждений культуры с спорта (в том числе строительству новых), благоустройству города, модернизацию дорог. Словом, во главу угла поставлено решение тех вопросов, о которых уже не первый год говорят жители столицы ДФО и на которые просят обратить самое пристальное внимание.
Эксперты отмечают главное: в бюджете города на 2023 год нет никакой маниловщины, никаких невероятных проектов, от которых за версту веет несбыточностью. Всё продумано, понятно, чётко. О шикарных проектах подумаем попозже, сегодня и на ближайшие пару лет задача проще: привести социальную сферу Владивостока в частности и жизнь города в целом в порядок. Когда эти задачи будут выполнены, можно нацеливаться и на журавля в небе.
— Хотел бы отметить тенденцию, что бюджеты города последних лет имеют приземлённый характер, — говорит Павел Наливайко, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморья. — Вот и в принятом на 2023 год нет непонятных иллюзорных или макропроектов, которые ранее неоднократно приобретали статус долгостроев или вообще не реализовывались. Нет никаких иллюзий относительно того, что мы сейчас за год начнём соответствовать столице России или конкурировать с крупными мегаполисами в Азии, то есть команда Шестакова идёт по более реальному пути, не строит прожектов и не витает в облаках.
Команда Шестакова взяла курс на нормализацию качества жизни во Владивостоке, на устранение тех болевых точек, которые существовали десятилетиями, взяла на курс на повышение расходов на социальную сферу. Именно таким путём городу нужно идти ещё как минимум лет пять. Думаю, что управленческая команда администрации Владивостока это прекрасно понимает, перешла от слов к делу в этом направлении и реализует это понимание в главном финансовом документе города.