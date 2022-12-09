Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школ

«Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. Постоянно изучаем новые идеи и релизы, не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. “Кубокот” получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе. Контент приложения мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что “Кубокот” станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят», — отметил директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.