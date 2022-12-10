Награды лучшим волонтёрам и добровольцам вручили во Владивостоке

В течение всего года в столице ДФО шёл конкурс «Волонтёр года» — проводил его МКУ «Молодёжный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока. Итоги были подведены сегодня, одновременно прошло и вручение премии «Доброволец года».
Константин Шестаков отметил, что в краевом центре волонтёрское движение масштабно развивается, оно стало той силой добра и патриотизма, на которую можно опереться и которая всегда придёт на помощь. Глава города подчеркнул, что ни одно крупное событие или мероприятие во Владивостоке не было бы реализовано без искренней, бескорыстной помощи волонтёров. Он поблагодарил участников общественных добровольческих организаций за отзывчивость, за доброе сердце и умение прийти на помощь именно тогда, когда это нужно.
Директор Молодёжного ресурсного центра Антон Шумейко напомнил, что конкурс ставит своей целью в первую очередь расширение социальной активности не только среди молодых людей, но и среди представителей самых разных поколений, чтобы опытные волонтёры передавали свои знания и наработки тем, кто только начинает путь в добровольческом движении.
В конкурсе было несколько номинаций. Лучшими «Ударниками волонтёрского труда» признаны Маргарита Кузнецова, Анастасия Брылева, Любовь Ештокина, Захар Сошников и другие. А в номинации «Молоды душой» победили Антонина Скороходова и Людмила Чернецкая.
Премию «Доброволец года» в 2022 году вручали впервые. По 15 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе Алексей Пономарев, Екатерина Харисова, Анастасия Курикалова, Алиса Кузнецова и другие.