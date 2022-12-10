Награды лучшим волонтёрам и добровольцам вручили во Владивостоке

Константин Шестаков отметил, что в краевом центре волонтёрское движение масштабно развивается, оно стало той силой добра и патриотизма, на которую можно опереться и которая всегда придёт на помощь. Глава города подчеркнул, что ни одно крупное событие или мероприятие во Владивостоке не было бы реализовано без искренней, бескорыстной помощи волонтёров. Он поблагодарил участников общественных добровольческих организаций за отзывчивость, за доброе сердце и умение прийти на помощь именно тогда, когда это нужно.