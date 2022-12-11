Росмолодежь и РусГидро открывают для молодежи Владивостока новые возможности

Стоит отметить, что проект «Больше, чем работа», в рамках которого проходит чемпионат, вошел в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. Задача проекта — содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодёжи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Его участники путешествуют по стране, проходят производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.