Во Владивостоке пойдут с молотка участки земли в активно развивающемся микрорайоне

На территории одного из самых молодых микрорайонов Владивостока — Патрокла, возводится всё больше социально значимых объектов. Но чтобы этот, пока не обжитой уголок города стал более комфортным для проживания, необходимы и объекты, помогающие решать бытовые вопросы — магазины, парикмахерские, аптеки, химчистки, ремонтные мастерские и другие.
Один из предлагаемых Дом.РФ лотов — участок площадью 1,6 га вдоль ул. Можайская, расположен на территории строящегося жилого комплекса. Здесь предполагается возвести административно-гостиничный комплекс на 300 номеров. Начальная цена лота составляет 50,08 млн рублей.
Второй, на улице Борисенко, площадью 0,3 га, также расположен на территории строящегося ЖК. Здесь может быть размещён магазин. До ближайшей остановки транспорта 250 м. Начальная цена лота — 11,75 млн рублей.
Третий участок, самый малый по площади (0,1 га), расположен вблизи ул. Басаргина, рядом остановка общественного транспорта. Здесь может быть построен магазин. Начальная цена лота составляет 5,39 млн рублей.