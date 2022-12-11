Во Владивостоке пойдут с молотка участки земли в активно развивающемся микрорайоне

На территории одного из самых молодых микрорайонов Владивостока — Патрокла, возводится всё больше социально значимых объектов. Но чтобы этот, пока не обжитой уголок города стал более комфортным для проживания, необходимы и объекты, помогающие решать бытовые вопросы — магазины, парикмахерские, аптеки, химчистки, ремонтные мастерские и другие.