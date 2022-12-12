Деньги или жизнь: китайцы хотят поставить высотки над бомбоубежищем во Владивостоке

Территория будущей стройки не слишком защищена, в заборе есть дыры, через которые можно достаточно просто пройти на территорию будущей стройки.
Сразу за забором находится вход в бомбоубежище, но подземные воды и попустительское отношение владельцев земли сделали коридор непроходимым. Это не отменяет того факта, что бомбоубежище действительно наличествует и вопрос о том, кто будет за ним следить, до сих пор открыт. Кроме того, через вентиляционные выходы журналисту удалось разглядеть коридоры, которые практически не пострадали от бездействия чиновников и застройщиков, так что бомбоубежище бывшего завода «Металлист» — скорее живой объект, чем мертвый.
В министерстве ГОиЧС Приморья уточнили, что Росимущество не передавало «в город» это бомбоубежище, и оно сейчас — часть федеральной казны. Вопреки расхожему мнению, бомбоубежище нельзя просто так взять и засыпать или завалить мусором, как это происходит на территории, принадлежащей ООО «Судеко». Это объекты, предназначенные для укрытия населения, и они — в особом перечне профильного министерства.
Отметим, что бомбоубежище заводы «Металлист» — одно из самых больших в центре Владивостока. В нем, как утверждают городские диггеры, четыре зала по пятьдесят метров длиной, один большой зал с высотой сводов не менее семи метров, а также санузлы и бытовые комнаты. В убежище сохранилось большое количество гермодверей различной конструкции — от простых до клапанных и амбразурных.
По мысли советских архитекторов, убежище должно было в случае возникновения чрезвычайной ситуации сохранить жизни тысяч сотрудников ныне разрушенного завода «Металлист», на территории которого сегодня «китайские хабаровчане» хотят построить жилой комплекс.
Напомним, федеральные власти проводят ревизию убежищ в регионах, Приморский край и, в частности, Владивосток не стали исключениями. В связи с этим во Владивостоке даже вспыхнул коррупционный скандал — госслужащий Росимущества за деньги «покрывал» граждан, незаконно занимающих территории защитных сооружений гражданской обороны во Владивостоке и посёлке Трудовое. Всего было доказано три случая взяточничества, совершённых в период с сентября 2018 года по август 2021 года. В результате сотрудник Росимущества выручил более 850 тысяч рублей.
Суд приговорил взяточника к лишению свободы сроком на 8 лет, со штрафом в размере один миллион рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе на 6 лет. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Росимущество не в первый раз фигурирует в скандалах с бомбоубежищами. Ранее организация пыталась сдать в аренду укрытие прямо в центре города, на улице Уборевича.
Напомним, строительная компания «Судеко» строит планы по возведению высотки на улице Арсеньева, где еще год назад губернатор Олег Кожемяко обещал сделать сквер. Горожанами было собрано около 3 тысяч подписей за это.
Год назад назначение земель в центре Владивостока после громкого скандала минстрой региона сменил с жилой застройки на зону рекреации и отдыха. Тогда жители Эгершельда праздновали победу над точечным застройщиком, но сейчас земли, находящиеся в частной собственности, снова вернулись в категорию «для жилой застройки».
По данному земельному участку до сих пор тянутся судебные тяжбы, но это не останавливает работу над проектом по строительству высоток.