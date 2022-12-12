Деньги или жизнь: китайцы хотят поставить высотки над бомбоубежищем во Владивостоке

Сразу за забором находится вход в бомбоубежище, но подземные воды и попустительское отношение владельцев земли сделали коридор непроходимым. Это не отменяет того факта, что бомбоубежище действительно наличествует и вопрос о том, кто будет за ним следить, до сих пор открыт. Кроме того, через вентиляционные выходы журналисту удалось разглядеть коридоры, которые практически не пострадали от бездействия чиновников и застройщиков, так что бомбоубежище бывшего завода «Металлист» — скорее живой объект, чем мертвый.