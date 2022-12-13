Аграрии Приморья высоко ценят тракторы Ростсельмаш

Сельскохозяйственные тракторы Ростсельмаш используются для широкого спектра работ на земле и давно зарекомендовали себя наилучшим образом в хозяйствах Приморского края. Эти высокоэффективные универсальные агромашины способны работать в любых условиях, и за это качество их ценят аграрии.
— В своём хозяйстве площадью 1800 га мы использовали Ростсельмаш 2375 для вспашки и посева, быстро обработали площадь в 1150 га. Машина проста в обслуживании, в кабине созданы отличные условия для механизатора: круговой обзор, прекрасная шумоизоляция, пылеизоляция, очень удобное управление. В общем, Ростсельмаш 2375 полностью оправдал наши ожидания: удобный в эксплуатации, мощный и манёвренный, комфортабельный для работы, — поделился отзывом о работе на тракторе Ростсельмаш 2375 механизатор ООО «Дальневосточная компания» Арутюн Арутюнян.
Тракторы от компании Ростсельмаш соответствуют самым жёстким современным стандартам и известны своей эффективностью и экономичностью. Благодаря различным финансовым решениям аграрий получает возможность купить необходимые в хозяйстве модели. А длительный срок эксплуатации делает приобретение ещё более выгодным.
Для хорошего хозяина каждый час — на вес золота. Простои техники стоят денег, времени и нервов. И даже такая простая и надёжная агромашина, как трактор Ростсельмаш 2375, всё-таки требует к себе должного внимания и специализированного ухода.
Компания «Дальневосточный Автоцентр» — официальный представитель Ростсельмаш в Приморском крае — позаботилась о том, чтобы, несмотря ни на что, аграриям всегда была оказана оперативная помощь.
Квалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование — всё для отличного обслуживания есть в «Дальневосточном Автоцентре».
В составе команды сервисного центра есть специалисты по наладке механической и гидравлической части, обслуживанию кондиционеров, наладке электроники комбайнов — они прошли обучение в компании Ростсельмаш.
В период осенних полевых работ сервисный центр компании «ДВ Автоцентр» работает круглосуточно, гарантируя минимальные сроки сервисного обслуживания техники. Не более 48 часов — если требуется разборка основных узлов, в течение пяти суток — если требуется разборка с заменой базисных деталей (рам, полурам, блоков двигателей, корпусов задних мостов, корпусов коробок передач и других базисных деталей).
Для оперативной диагностики тракторов, комбайнов и прочей техники в «Дальневосточном Автоцентре» есть автомобиль диагностики, оснащённый специальным оборудованием для обслуживания в полевых условиях. А также всегда есть в наличии универсальное и контрольно-измерительное оборудование для проведения обслуживания.
— Ребята из отдела сервиса компании «Дальневосточный Автоцентр» — большие молодцы, закрывают все вопросы по обслуживанию, если такие появляются, оперативно и грамотно работают, необходимые запчасти тоже всегда в наличии. Помогли подготовиться к сезону. Остались только хорошие впечатления, — поделился положительным отзывом о работе сервисной службы председатель СХПК «Восход» из Анучинского района Виктор Мищенко.
Менеджеры по продажам ООО «Дальневосточный Автоцентр» смогут ответить на все вопросы, касающиеся приобретения техники, и помогут сделать оптимальный выбор.
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