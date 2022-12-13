Дороги, социалка и ЖКХ: каким будет бюджет Владивостока на 2023 год

Городской бюджет на будущий год не только не меньше нынешнего, но и запланирован с профицитом: доходы — 24,7 млрд рублей, расходы — 24,29 млрд рублей. Львиная доля расходов, как сообщили в администрации Владивостока, будет направлена на социальную сферу. Большое внимание уделят развитию учреждений культуры и спорта (в том числе строительству новых), благоустройству города, модернизации дорог. Словом, во главу угла поставлено решение тех вопросов, о которых уже не первый год говорят жители столицы ДФО и на которые просят обратить самое пристальное внимание.