Дороги, социалка и ЖКХ: каким будет бюджет Владивостока на 2023 год

Городской бюджет на будущий год не только не меньше нынешнего, но и запланирован с профицитом: доходы — 24,7 млрд рублей, расходы — 24,29 млрд рублей. Львиная доля расходов, как сообщили в администрации Владивостока, будет направлена на социальную сферу. Большое внимание уделят развитию учреждений культуры и спорта (в том числе строительству новых), благоустройству города, модернизации дорог. Словом, во главу угла поставлено решение тех вопросов, о которых уже не первый год говорят жители столицы ДФО и на которые просят обратить самое пристальное внимание.
Эксперты отмечают главное: в бюджете города на 2023 год нет никакой маниловщины, никаких невероятных проектов, от которых за версту веет несбыточностью. Всё продумано, понятно, чётко. О шикарных проектах подумаем попозже, сегодня и на ближайшие пару лет задача проще: привести социальную сферу Владивостока в частности и жизнь города в целом в порядок. Когда эти задачи будут выполнены, можно нацеливаться и на «журавля в небе».
— Хотел бы отметить тенденцию, что бюджеты города последних лет имеют приземлённый характер. Вот и в принятом на 2023 год нет непонятных иллюзорных или макропроектов, которые ранее неоднократно приобретали статус долгостроев или вообще не реализовывались. Нет никаких иллюзий относительно того, что мы сейчас за год начнём соответствовать столице России или конкурировать с крупными мегаполисами в Азии, то есть команда Шестакова идёт по более реальному пути, не строит прожектов и не витает в облаках.
Команда Шестакова взяла курс на нормализацию качества жизни во Владивостоке, на устранение тех болевых точек, которые существовали десятилетиями, взяла на курс на повышение расходов на социальную сферу. Именно таким путём городу нужно идти ещё как минимум лет пять. Думаю, что управленческая команда администрации Владивостока это прекрасно понимает, перешла от слов к делу в этом направлении и реализует это понимание в главном финансовом документе города, — говорит политолог Павел Наливайко.
Напомним, публичные слушания проекта бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов состоялись 1 декабря в администрации Владивостока. Основные показатели проекта представил первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко.
Наибольшая часть бюджетных средств в следующем году будет направлена на социально-культурную сферу. Около 10 миллиардов рублей распределят на содержание учреждений образования, культуры и спорта, в том числе строительство новых объектов. 541 миллион рублей пойдёт на обеспечение безопасности образовательных учреждений. На меры поддержки граждан – 1,4 миллиарда рублей.
Два миллиарда рублей планируется распределить на содержание и ремонт дорог, ещё миллиард – на капитальный ремонт жилфонда и переселение граждан из аварийного жилья. Более 800 миллионов распределят на благоустройство и практически столько же – на модернизацию и содержание общественного транспорта.
В ходе публичных слушаний жители города смогли задать свои вопросы. Один из них касался планов по строительству новых учреждений образования в микрорайоне Снеговая Падь. В администрации Владивостока уточнили, что на эти цели в бюджете следующего года уже заложены средства. В 2023 году в Снеговой Пади начнется строительство школы на 1100 мест. В будущем будет решаться вопрос о строительстве ещё одного детского сада.