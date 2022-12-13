Дума Владивостока приняла бюджет города на ближайшие три года

На очередном заседании Думы города Владивостока депутаты рассмотрели и приняли к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которые прошли 1 декабря текущего года. В итоговый документ вошли рекомендации экспертов — начальника аналитического отдела МИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеси Зимба и доцента кафедры экономики и управления Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Нины Ивельской. Эксперты заключили, что документ соответствует Бюджетному кодексу РФ и рекомендовали Думе города Владивостока утвердить бюджет.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Евгений Пименов доложил, что проект бюджета был подробно рассмотрен на заседаниях комитета с участием заместителей главы администрации города Владивостока и руководителей управлений и принят Думой города Владивостока в первом чтении на заседании 24 ноября текущего года.
При рассмотрении бюджета во втором чтении депутаты одобрили поправки, внесённые администрацией города, в том числе о выделении бюджетных ассигнований в сумме 15 млн рублей на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда для передачи их в социальный наём социально незащищенным гражданам.
По итогам обсуждения Дума города Владивостока приняла проект бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором и третьем чтениях. Основные параметры бюджета по доходам утверждены на 2023 год в сумме 24,7 млрд рублей, на 2024 год — 20,7 млрд рублей, на 2025 год — 20,5 млрд рублей. Расходы бюджета на 2023 год утверждены в сумме 24,29 млрд рублей, на 2024 год — 20,3 млрд рублей, на 2025 год — 20,1 млрд рублей.
С целью снижения долговой нагрузки проект бюджета Владивостокского городского округа сформирован с профицитом в сумме порядка 400 млн рублей ежегодно, что позволит уменьшить объём муниципального долга с 2,002 млрд рублей в 2022 году до 792,6 млн рублей на конец 2025 года.
Для обеспечения эффективности расходование бюджетных средств будет осуществляться в рамках 19 муниципальных программ. Из них на муниципальную программу «Развитие образования города Владивостока» предусмотрено 13,3 млрд рублей, «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» — 2,8 млрд рублей, «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» — 1,39 млрд рублей, «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» — 866,3 млн рублей, «Культура Владивостока» — 677,7 млн рублей, «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» — 647,07 млн рублей, «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» — 514, 8 млн рублей. Всего в 2023 году на финансирование муниципальных программ запланировано 21,75 млрд рублей, или 89,56% от общих расходов бюджета Владивостокского городского округа.
Комментируя принятие бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил: «Бюджетные ассигнования предусмотрены на такие социально значимые мероприятия, как строительство школ в жилых районах Патрокл и Снеговая падь; четырёх жилых домов в районе улицы Русская, 57 для переселения граждан из аварийного жилья; обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, транспортной доступностью; развитие дорожной инфраструктуры; реконструкцию тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Запланированы средства на приобретение жилых помещений для детей-сирот, социальную поддержку педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры; оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами, учебным материалом; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ; подготовку спортивного резерва. Также на благоустройство общественных территорий: парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, сопки Орлиное гнездо, района озера на ул. Сафонова, парка отдыха в жилом районе «Снеговая падь».
Дума города Владивостока утвердила корректировку бюджета Владивостокского городского округа на 2022 год, которой предусмотрено увеличение плана по доходам на 109,7 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Общая сумма доходов утверждена в объёме 24,87 млрд рублей, расходов — 24,82 млрд рублей.
Межбюджетные трансферты распределены по муниципальным программам в соответствии с их целевой направленностью.
За счёт перераспределения экономии бюджетных ассигнований предусмотрено увеличение финансирования на мероприятия по увековечению памяти военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции — 5,19 млн рублей; на ремонт стадиона «Авангард» — 9,02 млн рублей; содержание МКУ «Центр организации дорожного движения» — 3,9 млн рублей; МКУ «Зелёный Владивосток» — 13,3 млн рублей, содержание дорожной инфраструктуры в зимний период — 4,16 млн рублей.
Данные изменения отражены в проекте муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 9 декабря 2021 года № 244-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».