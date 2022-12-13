Дума Владивостока приняла бюджет города на ближайшие три года

Комментируя принятие бюджета Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил: «Бюджетные ассигнования предусмотрены на такие социально значимые мероприятия, как строительство школ в жилых районах Патрокл и Снеговая падь; четырёх жилых домов в районе улицы Русская, 57 для переселения граждан из аварийного жилья; обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, транспортной доступностью; развитие дорожной инфраструктуры; реконструкцию тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Запланированы средства на приобретение жилых помещений для детей-сирот, социальную поддержку педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры; оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами, учебным материалом; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ; подготовку спортивного резерва. Также на благоустройство общественных территорий: парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, сопки Орлиное гнездо, района озера на ул. Сафонова, парка отдыха в жилом районе «Снеговая падь».