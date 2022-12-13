Кино и музыка в подарок: Ростелеком дарит подписку на год при покупке VK Капсула Мини

«VK Капсула Мини появилась у нас после похода в гости к друзьям: дочка весь вечер не отходила от их гаджета, гладила ее, наслаждалась ее мурлыканием. Но, конечно, покупка основывалась не только на эмоциях, умная колонка оказалась полезной и с практической стороны. Каждое будничное утро мы задаем Марусе одни и те же интересующие нас вопросы: о прогнозе погоды на день, о ситуации с пробками на дорогах города, и даже о том, что сулят сегодня звезды по гороскопу. Так мы не тратим время на поиск всей информации в интернете и можем спокойно заниматься сборами на работу и в школу», — рассказала клиент компании Мария.