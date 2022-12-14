Владивосток - 2022: что сделано в сфере благоустройства

Сделано это в рамках федерального проекта «1000 дворов». Как уточнили в Минвостокразвития РФ, для Приморья были разработаны два формата форматов проектов реконструкции: индивидуальный двор (включает игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки) и комплексные дворы (внутриквартальные скверы, игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки, зоны отдыха).