Владивосток - 2022: что сделано в сфере благоустройства

В числе главных приоритетов команды мэра Владивостока Константина Шестакова - пристальное внимание к благоустройству дворов, общественных пространств и в целом созданию комфортных условий жизни в городе.
За 2022 год во Владивостоке существенно преобразили пять территорий, объединяющих 50 дворов: на улицах Русская, Кутузова, Бородинская; на ул. Успенского; на Окатовой и Интернациональной; на ул. Вязовая; на улицах Добровольского, Волкова и Пацаева; на ул. Карбышева.
Сделано это в рамках федерального проекта «1000 дворов». Как уточнили в Минвостокразвития РФ, для Приморья были разработаны два формата форматов проектов реконструкции: индивидуальный двор (включает игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки) и комплексные дворы (внутриквартальные скверы, игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки, зоны отдыха).
При реализации проектов применяется единый стандарт благоустройства, создаётся разнообразная городская среды внутри микрорайонов с внутриквартальными скверами. Объём финансирования работ по благоустройству в 2022 году составил более 226 миллионов рублей.
В совокупности со средствами программы губернатора Приморского края «1000 дворов» во Владивостоке в 2022 году удалось привести в порядок и осовременить в общей сложности 165 дворовых территорий.
Сейчас в коммуникации с горожанами администрация Владивостока готовит перечень придомовых территорий и определяет объёмы финансирования для комплексного благоустройства на 2023 год.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018–2027 годы в уходящем году получилось благоустроить сразу несколько общественных пространств:
В 2023 году планируется провести работу по благоустройству следующих общественных территорий: парк в Снеговой пади; парк на сопке Орлиное гнездо; общественная территория в районе озера на ул. Сафонова, 14; парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо (2-й этап); сквер на ул. Лермонтова, 81; сквер на ул. Ильичева, 3.
В 2022 году мэрия Владивостока обеспечила реализацию и других значимых для горожан и гостей столицы ДФО проектов.
В их числе - завершение благоустройства в Покровском парке. Там всё сделано так, чтобы было удобно не только семьям и одиноко прогуливающимся жителям Владивостока, но и владельцам домашних питомцев, поскольку оборудована специальная площадка для выгула и дрессировки собак.
За счёт средств инвесторов в городе открыта вторая очередь Нагорного парка с большой видовой площадкой и создан первый городской пляж в районе пос. Канал на острове Русский.
На центральной площади благоустроена лестница, которая открывает пешеходам дорогу к Корабельной набережной и обратно. А всего в 2022 году по Владивостоку, который славится своими сопками и перепадами высот, отремонтировано 49 лестниц. В планах на следующий год - не менее пятнадцати.
Сейчас в стадии завершения — строительство детского велотрека в парке Минного городка. Это говорит о поступательной работе городских властей по развитию массового спорта, созданию условий для занятий физической культурой, популяризации здорового образа жизни.
Кроме того, идёт реконструкция части Спортивной набережной. На это выделено 150 миллионов рублей, 103 миллиона из которых — средства федеральной казны. Подрядчику установлен срок завершения работ в конце 2022 года.
Комфортная городская среда — это не только отремонтированные дворы и скверы. Это — внимание к деталям.
Например, на территории Владивостокского городского округа активно решается проблема безнадзорных животных, которые могут представлять опасность — прежде всего для детей. За 2022 год фонд «Четыре лапы» и ООО «Аристократ» обеспечили отлов 597 бродячих собак.
Со дворов дальневосточной столицы в 2022 году собрали и вывезли на утилизацию 1370 тон автомобильных шин.
Кроме того, обустроены 3 контейнерные площадки на островных территориях (две — на о. Попова, одна — на о. Рейнеке). На это было направлено 783 тысячи руб. В рамках поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОС) обустроена контейнерная площадка на ул. Поселковая.
За 2022 год ликвидированы стихийные свалки бытовых отходов во Владивостоке общей площадью 30 000 квадратных метров, оттуда вывезли тысячу тонн мусора.
В рамках мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, требующих принятия неотложных мер по восстановлению объектов капитального строительства, были отремонтированы две подпорные стены, в рамках муниципального контракта укреплён один откос. Силами подведомственного учреждения МКУ «Зелёный Владивосток» локально отремонтированы две подпорные стены.
До конца этого года завершат капитальный ремонт двух общественных туалетов на ул. Светланская и на ул. Муравьева-Амурского.
В 2023 планируется отремонтировать пешеходное покрытие (мощение) в сквере Рихарда Зорге, сделать пешеходную дорожку в районе ул. Анны Щетининой, 34, отремонтировать брусчатку на Леопардовой набережной и в сквере Веры и Надежды.
Много внимания администрация Владивостока уделяет озеленению города. Это обеспечивает дополнительный приток сил «лёгким» дальневосточной столицы и создаёт ощущение уюта для живущих в нём людей.
Сотрудники МКУ "Зелёный Владивосток" в 2022 году активно работали над "зелёным" имиджем города. Это не только санитарная обрезка деревьев и корчевание пней - а сделано в этом направлении значительно больше, чем годом ранее, но и содержание газонов по современным стандартам, создание композиций с использованием цветов и цветущих деревьев.
Молодые деревья и кустарники появились более чем по 35 адресам, и эта работа будет продолжена.
В 2023 году запланирована высадить вишни, абрикосы, а так же кустарники рододендрона разных видов ещё в нескольких локациях города: на Леопардовой набережной, в сквере Рыбацкой славы, у развязки в районе Золотого моста — там, где остановка «Театр оперы и балета». Всего в перечне на 2023 год — более 30 адресов.