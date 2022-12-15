Молодые специалисты из Владивостока прокачали свои навыки на Чемпионате

В мероприятии приняли участие молодые специалистов. Для них энергетический холдинг «Русгидро», стратегический партнер Чемпионата, подготовил задание. Участников разделили на три команды, каждой предстояло разработать и защитить свою концепцию использования возобновляемых источников энергии и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Сахалинской области. Генерация на базе ВИЭ находит всё большее применение в изолированных либо удаленных регионах России. Вместе с этим, генерирующие мощности, локализованные на Дальнем Востоке, характеризуются высокой степенью износа.
В финале мероприятия жюри определило лучшую команду, которая справилась с решением кейса быстрее, а также наиболее качественно выполнила все поставленные задачи.
Для справки, проект «Больше, чем работа», в рамках которого проходит чемпионат, вошел в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. Задача проекта — содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодёжи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Его участники путешествуют по стране, проходят производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.