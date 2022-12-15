zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Молодые специалисты из Владивостока прокачали свои навыки на Чемпионате

Сегодня, 06:03
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Во Владивостоке прошел Чемпионат по решению кейс-заданий для молодежи в рамках проекта «Больше, чем работа», реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи в рамках трека Росмолодёжь. Карьера и АНО «Россия — страна возможностей».

В мероприятии приняли участие  молодые специалистов. Для них энергетический холдинг «Русгидро», стратегический партнер Чемпионата, подготовил задание. Участников разделили на три команды, каждой предстояло разработать и защитить свою концепцию использования возобновляемых источников энергии и сетевой инфраструктуры для модернизации системы тепло- и электроснабжения Сахалинской области. Генерация на базе ВИЭ находит всё большее применение в изолированных либо удаленных регионах России. Вместе с этим, генерирующие мощности, локализованные на Дальнем Востоке, характеризуются высокой степенью износа.

В финале мероприятия жюри определило лучшую команду, которая справилась с решением кейса быстрее, а также наиболее качественно выполнила все поставленные задачи.

Для справки, проект «Больше, чем работа», в рамках которого проходит чемпионат, вошел в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р. Задача проекта — содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодёжи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Его участники путешествуют по стране, проходят производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.

#Общество
Подпишитесь
Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»
29 ноября 07:16
«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье
30 ноября 01:30
Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города
29 ноября 03:34
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 05:20