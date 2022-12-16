Комфорт пассажиров — приоритет властей Владивостока в сфере транспорта

Улучшение качества жизни горожан и повышение привлекательности Владивостока в глазах ежегодно приезжающих сюда туристов — одно из значимых направлений в работе мэрии дальневосточной столицы. Удобство перемещений в рамках агломерации власти города сумели поднять в уходящем году на качественно новый уровень.
Впервые в истории Владивостока в 2022 году муниципальные власти по-новому организовали работу общественного транспорта. Было принято волевое решение — заключать с перевозчиками долгосрочные контракты на три года. Всего администрация Владивостока в течение года подписала 19 таких муниципальных контрактов.
По предварительным подсчётам, за 2022 год парк общественного транспорта (а это 551 единица) перевёз более 70 тысяч пассажиров — это на 40% больше, чем в 2021 году.
Главным условием новой системы организации общественного транспорта стало требование по обновлению автобусов и маршруток, а также наличие условий для перевозки маломобильных граждан. В этом году по Владивостоку курсируют автобусы большого класса, выпущенные не более восьми лет назад, а средний возраст ТС среднего ии малого классов даже меньше — все они сошли с заводских конвейеров не более пяти лет назад.
— К 2024 уйдёт с маршрутов транспорт 2012-14 годов выпуска, — заявил глава Владивостока Константин Шестаков. — Хочу напомнить, что за работу городского транспорта город платит из бюджета 650 млн рублей в год. Благодаря введению дифференцированного тарифа легализуем сферу пассажирских перевозок.
Буквально в ноябре парк автобусов АТП «РОСТТРАНС» во Владивостоке пополнился новыми автобусами среднего класса «ПАЗ Вектор Next» 2022 года выпуска.
В 2023 году есть планы обносить дополнительно 54 единицы общественного транспорта.
Протяжённость маршрутной сети в сравнении с предыдущим годом увеличена почти на 100 километров, до 2 430,5 километра. В планах на 2023 год — расширить её ещё почти на 200 километров. К действующим сейчас 19-ти муниципальным контрактам с компаниями-перевозчиками в перспективе добавятся три.
Всё это делает перемещение людей по городу более комфортным, сокращаются интервалы движения общественного транспорта. И то, что люди почти в полтора раза чаще стали им пользоваться, говорит о том, что городские власти под руководство мэра Константина Шестакова двигаются в правильном направлении.
При этом мэрия столицы ДФО чутко откликается на запросы местного населения. Например, были изменены маршруты № 25 «Фуникулер — Бухта Емар» (в летнее время), № 78 «Волховская — Семеновская», № 82 «Катерная — Снеговая Падь — Катерная», № 87 «Семеновская — Мыс Чумака», № 99 «Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции». Это сделало более удобным сообщение с отдалёнными и новыми районами Владивостока.
В некоторых случаях на линию выпущены более вместительные автобусы, где-то — увеличено их количество на маршрутах. Совсем недавно, с введением нового морского направления (с о. Русский (бухта Боярина) до о. Попова и о. Рейнеке) на зиму запущен новый сезонный автобусный маршрут № 29Б «Океанский проспект — бухта Боярина — Океанский проспект».
При этом пассажирам общественного транспорта во Владивостоке удобно платить за поездки — больше года работает система безналичной оплаты. Использовать люди могут и банковские карты, и специальные транспортные карты.
В планах на первый квартал следующего года — разработать тарифное меню и внедрить на общественном транспорте билеты длительного пользования, что позволит пассажирам выбирать экономичные способы передвижения.
Будучи морским городом, Владивосток не обходится без перевозок пассажиров по воде. Количество морских рейсов в 2022 году — 851 — увеличено на 59 в сравнении с прошлым годом. Услугами морского транспорта в городе воспользовались 83,1 тыс. пассажиров. То, что рейсов стало больше, сделало перевозки морем удобнее для жителей и гостей города — даже летом, в пиковый период нагрузок.
Чтобы снизить тариф на перевозку пассажиров на острова Попова, Рейнеке и полуостров Песчаный, администрация Владивостока выделяет морским перевозчикам субсидии.
В этой сфере есть тоже существенные новшества. В 2022 году, впервые в истории города, удалось наладить перемещение грузопассажирской баржи на острова Попова и Рейнеке по муниципальным контрактам. При этом стоимость перевозки грузов определена в размере, не превышающем 500 рублей за тонну. Это помогло жителям островных территорий уменьшить траты при доставке грузов и автомобилей с континентальной части города.
С середины мая баржа выполнила 928 рейсов, люди смогли перевезти 1,5 тыс. автомобилей.
Субсидии, которые были выделены из бюджета Владивостока в 2022 году, обеспечили возможность подтверждения пятилетнего класса морских судов, находящихся в государственной и муниципальной собственности (паром «Босфор Восточный, катамаран «Москва»). Этого требует Российский морской регистр судоходства, чтобы бесперебойно можно было возить жителей отдалённых территорий Владивостокского городского округа.