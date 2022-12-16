Комфорт пассажиров — приоритет властей Владивостока в сфере транспорта

Главным условием новой системы организации общественного транспорта стало требование по обновлению автобусов и маршруток, а также наличие условий для перевозки маломобильных граждан. В этом году по Владивостоку курсируют автобусы большого класса, выпущенные не более восьми лет назад, а средний возраст ТС среднего ии малого классов даже меньше — все они сошли с заводских конвейеров не более пяти лет назад.