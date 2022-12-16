Первый контейнерный поезд запущен в Приморье «Терминалом Астафьева»

Отметим, что «Терминал Астафьева» активно включился в создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. Ранее в 2022 году специалисты предприятия начали успешно принимать и обрабатывать иностранные грузы в порту, что стало возможно после открытия на территории постоянной зоны таможенного контроля. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В настоящее время специалисты предприятия активно работают над увеличением количества отправленных контейнерных поездов в неделю.