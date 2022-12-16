zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Первый контейнерный поезд запущен в Приморье «Терминалом Астафьева»

Сегодня, 03:29
Фото: АО "Терминал Астафьева"
Состав до станции Новосибирск запущен в рамках совместного сервиса «Логопер-Астафьева».

Это — первый в истории груженный контейнерами железнодорожный состав, отправленный со станции Мыс Астафьева.

Как сообщил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров, контейнерный поезд из 55 вагонов отправлен в Новосибирск.

— Запуск первого контейнерного поезда с причала предприятия является следующим шагом в реализации стратегии «Терминала Астафьева» по развитию контейнерных перевозок. Это значительно повышает скорость обработки контейнеров через порт и сокращает для наших клиентов время и стоимость доставки их грузов до конечного потребителя. В настоящее время «Терминал Астафьева» уже отправляет контейнерные поезда по четырем ниткам графика: станции Сеятель и Клещиха (Новосибирск), Аппаратная (Екатеринбург) и Шушары (Санкт-Петербург), — добавил Алексей Владимиров.
Фото: АО "Терминал Астафьева"

Специалисты предприятия рассматривают возможность открытия сервиса «Логопер-Астафьева» во Владивостоке на станции Угловая. Также в ближайшее время «Терминал Астафьева» планирует расширить географию поставок и запросить дополнительные нитки графика на станции назначения Красноярского края, Свердловской и Московской областей.

«Терминал Астафьева» обработал первое контейнерное судно
Узнать подробнее

Отметим, что «Терминал Астафьева» активно включился в создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. Ранее в 2022 году специалисты предприятия начали успешно принимать и обрабатывать иностранные грузы в порту, что стало возможно после открытия на территории постоянной зоны таможенного контроля. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы. В настоящее время специалисты предприятия активно работают над увеличением количества отправленных контейнерных поездов в неделю.

#Экономика#Терминал Астафьева#Приморский край#Контейнерные грузоперевозки#Спецпроекты
Подпишитесь
Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»
29 ноября 07:16
«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье
30 ноября 01:30
Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города
29 ноября 03:34
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 05:20