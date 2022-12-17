Олег Кожемяко: Приморье активно наращивает инвестиции в экономику

— Поддержку получили сразу несколько круглогодичных быстровозводимых отелей на побережье. Они появятся на многих территориях края — в бухте Лазурная — гостиница на 25 номеров, в Лазовском районе (40 номеров), в Хасанском округе (два проекта на 45 номеров). Эффекты от господдержки мы с вами увидим уже к началу следующего летнего сезона, — отметил губернатор.