Олег Кожемяко: Приморье активно наращивает инвестиции в экономику

Глава региона рассказал об итогах работы по привлечению капитала в край в текущем году и обозначил планы на будущее. Олег Кожемяко отметил, что от введённых санкций пострадало немало приморских предприятий, в том числе экспортёры. Так, остановило работу совместное российско-японское предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке — иностранный инвестор прекратил участие в компании.
Однако введённые санкции не помешают развитию региональных предприятий. В крае разрабатываются первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкционного давления. План, в который войдут 105 мер различной поддержки, будет реализовываться уже с весны 2023 года, сообщил губернатор Приморья.
Особые льготы предусмотрены для промышленных предприятий.
— Во-первых, докапитализируем региональный фонд развития промышленности на 100 млн рублей, что позволит привлечь 900 млн из федерального фонда; во-вторых, чтобы промышленники могли выпускать новую продукцию, выделим 100 млн рублей на производство пилотных партий новых изделий. Самое главное — на ближайшие 3 года мы освободили от налога на имущество предприятия оборонно-промышленного комплекса, горнодобывающей и фармацевтической отраслей, — отметил Олег Кожемяко.
Финансовая помощь и налоговые послабления позволят предприятиям высвободить до полумиллиарда рублей в год на модернизацию мощностей и реализацию новых инвестиционных проектов. По оценкам специалистов, новые возможности помогут предприятиям привлечь инвестиции на сумму порядка 6 млрд рублей.
Для улучшения инвестиционного климата в Приморье Олег Кожемяко предложил создать в регионе новую структуру — Центр развития промышленности. Его задачей станет поддержка реального сектора экономики, в который входят приоритетные отрасли для развития края.
Олег Кожемяко отметил также хорошие темпы развития агропромышленного комплекса Приморья — рост объёмов производства в отрасли за текущий год достиг 15%. В качестве примера он привёл новые инвестпроекты, которые планируется реализовать крае в ближайшее время. Общий объём инвестиций превысит 20 млрд рублей.
— В Шкотовском районе компания «Легендагро» планирует создать агропарк по глубокой переработке сои и портовый терминал по экспорту сои и зерновых в страны АТР. А в Кировском районе группа компаний «Грин Агро» собирается построить животноводческий комплекс на 5,7 тысяч голов.
Туристическая отрасль Приморья, несмотря на антироссийские санкции, остаётся привлекательной для инвестиций. На развитие туризма в 2022 году направлено более 1 млрд рублей, из них почти 500 млн — на реализацию предпринимательских проектов.
— Поддержку получили сразу несколько круглогодичных быстровозводимых отелей на побережье. Они появятся на многих территориях края — в бухте Лазурная — гостиница на 25 номеров, в Лазовском районе (40 номеров), в Хасанском округе (два проекта на 45 номеров). Эффекты от господдержки мы с вами увидим уже к началу следующего летнего сезона, — отметил губернатор.
Он подчеркнул: Приморье не просто остаётся лидером Дальнего Востока по привлечению инвестиций, но и продолжает наращивать объёмы привлечённых капиталов.