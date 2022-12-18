До -37°C: настоящий катаклизм настигнет Приморье

В понедельник гребень антициклона позволит солнечной погоде задержаться подольше. Ночью температура воздуха опустится до -22…-29 °C, а в горных районах и вовсе составит -30…-37 °C. Днем потеплеет до 9…-15 °C, в центральных районах — до -16…-19 °C. Во Владивостоке 19 декабря будет солнечно, температура воздуха в среднем составит 10…-13 °C.