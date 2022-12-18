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До -37°C: настоящий катаклизм настигнет Приморье

Сегодня, 06:16

Синоптики Приморья рассказали о погоде на следующей неделе

Согласно данным Примгидромета, с 19 декабря в регионе вовсю ударят морозы. Температура воздуха упадет до -37°C, при этом погода будет переменчивая.

В понедельник гребень антициклона позволит солнечной погоде задержаться подольше. Ночью температура воздуха опустится до -22…-29 °C, а в горных районах и вовсе составит -30…-37 °C. Днем потеплеет до 9…-15 °C, в центральных районах —  до -16…-19 °C. Во Владивостоке 19 декабря будет солнечно, температура воздуха в среднем составит 10…-13 °C.

Во вторник ситуация в крае сохранится, однако местные жители смогут заметить повышение температуры воздуха на несколько градусов. Во Владивостоке она достигнет -7…-10 °C.

В среду на Приморье надвинется циклон. В южной половине края выпадет снег, на дорогах вновь образуется гололедица. Ночью вновь ударят морозы, а вот днем значительно потеплеет до -2…-8 °C. Во Владивостоке ожидаются осадки, сложная ситуация на дорогах и замедленный трафик дорожного движения. Столбик термометра покажет -4…-7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о прогнозах по поводу снегопада. Глава Примгидромета Борис Кубай уверял, что до 23 декабря снега можно не ждать.

 

#Общество#Прогноз погоды#Приморский край
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