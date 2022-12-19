Красивые и вместительные: по Владивостоку начнут курсировать 30 современных автобусов

Как уточнил генеральный директор автотранспортного предприятия «КАСЛАР» Руслан Айдамиров, автобусы приобретены в лизинг. На сегодняшний день компанией закуплено 36 новых транспортных средств китайской компании Zhongtong. В следующем году обновление автопарка продолжится — компания панирует закупить еще около 50 автобусов этого бренда.



По словам главы Владивостока Константина Шестакова, использование лизинговых инструментов стало возможным благодаря заключенным в этом году трехлетним контрактам. Поэтому предприятия активно и добросовестно обновляют свой парк.



«Всего на маршруты Владивостока до конца года должно выйти 66 новых автобусов. Эти машины заменят старый автопарк, которому больше 10 лет. Уже сейчас можно сказать, что автотранспортные компании выполняют взятые на себя обязательства. В ближайшие два года должны обновиться еще порядка 120 транспортных средств. Это те автобусы, которые были произведены в 2012, 2013 и 2014 годах», — отметил глава города.