Красивые и вместительные: по Владивостоку начнут курсировать 30 современных автобусов

Автомобили закупила компания «КАСЛАР», работающая по контракту, заключенному с администрацией Владивостока по итогам конкурса. Новые машины встанут на маршруты № 31 «Тихая — Ж/Д вокзал» и № 82 — кольцевой маршрут «Катерная».
Транспорт производства китайской компании Zhongtong соответствует самым современным техническим стандартам. Пассажировместимость каждого автобуса — 80 человек. Транспортные средства оборудованы кондиционером, устройством вызова экстренных служб, автоинформатором, бегущей строкой, видеокамерами, USB разъемами для подзарядки телефонов. Для удобства маломобильных граждан автобусы оборудованы пандусами и местом для коляски.
Как уточнил генеральный директор автотранспортного предприятия «КАСЛАР» Руслан Айдамиров, автобусы приобретены в лизинг. На сегодняшний день компанией закуплено 36 новых транспортных средств китайской компании Zhongtong. В следующем году обновление автопарка продолжится — компания панирует закупить еще около 50 автобусов этого бренда.
По словам главы Владивостока Константина Шестакова, использование лизинговых инструментов стало возможным благодаря заключенным в этом году трехлетним контрактам. Поэтому предприятия активно и добросовестно обновляют свой парк.
«Всего на маршруты Владивостока до конца года должно выйти 66 новых автобусов. Эти машины заменят старый автопарк, которому больше 10 лет. Уже сейчас можно сказать, что автотранспортные компании выполняют взятые на себя обязательства. В ближайшие два года должны обновиться еще порядка 120 транспортных средств. Это те автобусы, которые были произведены в 2012, 2013 и 2014 годах», — отметил глава города.
Другие автотранспортные предприятия также продолжают обновлять свой парк. Пять новых автобусов среднего класса «ПАЗ Вектор Next» 2022 года выпуска и три автобуса большого класса китайского производства Zhongtong закупила компания «РОСТТРАНС».
Сразу 15 новых китайских «зонтонгов» большого класса закуплено компанией «ДВ-ТрансСети», все они вышли на маршруты в сентябре. Среди новых машин — также «Газели», ПАЗы, китайские «Ютонги» (Yutong).
Активно обновлялся автобусный парк и в прошлом, 2021 году: коммерческие предприятия приобрели более 150 машин.
В 2019 году 100 новых автобусов было приобретено администрацией города — машины пополнили парк муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».