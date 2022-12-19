Земля в пригороде Владивостока досталась «за недорого» экс-прокурору Приморья

Напомним, что возникновение «земельных скандалов» в регионе получило новый виток после ареста бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, а также бывшую вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой, которую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновница предоставила гаражно-строительному кооперативу участок площадью 11,4 тысяч кв. метров. Землю, на которой было 13 капитальных гаражей передали организации без торгов. Плата за нее была меньше необходимого и не соответствовала его площади.