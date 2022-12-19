Земля в пригороде Владивостока досталась «за недорого» экс-прокурору Приморья

Предметом пристального внимания стражей порядка и СМИ с недавнего времени стали обстоятельства получения участка площадью в 50 тысяч кв. метров в пригороде Владивостока бывшим прокурором Приморского края и экс-генеральным директором казино «Джи1 Интертеймент» Валерием Василенко.
Как выясняли журналисты «Восток-Медиа», для получения данного надела Василенко использовал компанию ДНТ «Усадьба». Именно этому юридическому лицу достался «подарок» от города— 50 461 кв. метр земли был продан департаментом земельных отношений Приморья в 2009 году (участки — 25:28:050030:117, 25:28:050030:118, 25:28:050030:119, 25:28:050030:120 и 25:28:050030:126).
В апреле 2013 года участки стали собственностью московского ООО «Ларсан». Дальнейшая судьба всех наделов прошла по схожей схеме: в октябре 2020 года они достаются некоей Марине Аббасовой. Примерно через год, в сентябре 2021-го, право собственности «раздробилось» по разным физлицам, но после все участки были проданы ООО специализированный застройщик «Успенского 58».
Теперь местные жители переживают, что на территории лесополосы может вырасти очередная многоэтажка.
Валерий Василенко, оставивший пост прокурора, стал известен как очень дерзкий застройщик. От лица свой компании ООО «Пасификстройинвест» он подал в суд на муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» и попытался получить 2530 кв. метров земли неподалеку от городской администрации. Компания ООО «Пасификстройинвест» занимается коммерческим строительством, и, надо полагать, вряд ли ценный кусок земли бизнес-компания пустит под сквер или другие социальные цели.
Напомним, что возникновение «земельных скандалов» в регионе получило новый виток после ареста бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, а также бывшую вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой, которую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновница предоставила гаражно-строительному кооперативу участок площадью 11,4 тысяч кв. метров. Землю, на которой было 13 капитальных гаражей передали организации без торгов. Плата за нее была меньше необходимого и не соответствовала его площади.
Ранее журналисты «Восток-Медиа» рассказывали о другом скандальном земельном участке в центре Владивостока, который достался китайско-хабаровскому предприятию. Строительная компания «Судеко» намеревается возвести высотки на улице Арсеньева, где еще год назад губернатор Олег Кожемяко обещал сделать сквер. Горожанами было собрано около 3 тысяч подписей за организацию зеленой зоны.
Год назад статус земель в центре Владивостока после громкого скандала минстрой региона сменил с жилой застройки на зону рекреации и отдыха. Тогда жители Эгершельда праздновали победу над точечным застройщиком, но сейчас земли, находящиеся в частной собственности, снова вернулись в категорию «для жилой застройки». По этому земельному участку до сих пор тянутся судебные тяжбы, но это не останавливает работу над проектом по строительству многоэтажек.
Например, как узнали журналисты, уже после решения краевого минстроя об изменении назначения земельного участка Агентство по тарифам Приморского края своим постановлением установило плату за подключение объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» ООО «Судеко» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения «Примводоканала» в индивидуальном порядке.