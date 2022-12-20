«Проснись и пой!» — сказали Спасску-Дальнему, и город был в восторге

Организованный осенью 2022 года, народный театр Спасска-Дальнего сумел всего за несколько месяцев осуществить постановку пьесы драматурга Миклоша Дьярфаша «Проснись и пой» (12+). В спектакле также принял участие хореографический ансамбль танца «Сюрприз». Юные участники ансамбля добавили постановке красок и душевной, особенной атмосферы. Каждый выход юных танцоров вызывал бурю аплодисментов!
О том, как важен для города народный театр, говорил не только тот факт, что артистов и зрителей с премьерой поздравили Олег Митрофанов, глава городского округа Спасск-Дальний; заместитель министра культуры и архивного дела края Алексей Чеблуков, Ефим Звеняцкий, куратор проекта «Народные театры Приморья», художественный руководитель театра имени М. Горького, но в первую очередь тот аншлаг, который был в зале — ни одного свободного места! Взглянуть на то, как играют «не народные артисты, а артисты из народа» пришёл, почти без преувеличения, весь город.
Спектакль оказался искромётным, ярким, динамичным, очень добрым и жизненным. Как рассказали режиссёр Екатерина Кучук и руководитель проекта «Народные театры Приморья» Яна Мялк, в пьесе поднимаются вечные проблемы — добра и зла, любви и верности, а самодеятельные артисты так прониклись смыслом постановки и с такой силой отдавали себя сцене, что «Проснись и пой» был просто обречён на успех!
На данный момент в Приморье 90 народных артистов, и эта цифра постоянно растёт! Народные театры Артёма, Арсеньева и Дальнегорска начали работу над новыми спектаклями (для Артёма это будет уже третья постановка). Впереди — открытие народных театров в Славянке и Партизанске!