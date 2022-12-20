«Проснись и пой!» — сказали Спасску-Дальнему, и город был в восторге

О том, как важен для города народный театр, говорил не только тот факт, что артистов и зрителей с премьерой поздравили Олег Митрофанов, глава городского округа Спасск-Дальний; заместитель министра культуры и архивного дела края Алексей Чеблуков, Ефим Звеняцкий, куратор проекта «Народные театры Приморья», художественный руководитель театра имени М. Горького, но в первую очередь тот аншлаг, который был в зале — ни одного свободного места! Взглянуть на то, как играют «не народные артисты, а артисты из народа» пришёл, почти без преувеличения, весь город.