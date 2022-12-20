Во Владивостоке в 2022 году проходили масштабные культурные мероприятия

Все они активно и разнообразно работают, успешно проводят множество мероприятий для детей и подростков, для людей активного возраста, для пенсионеров. Только за неделю в краевом центре библиотеки проводят более 70 мероприятий! Читателей в них зарегистрировано больше 80 тысяч, в этом году каждый из них побывал в «книжкином доме» в среднем по десять раз.