Во Владивостоке в 2022 году проходили масштабные культурные мероприятия

Команда главы Владивостока Константина Шестакова уделяла большое внимание развитию культурной составляющей жизни Владивостока в уходящем 2022 году.
В бюджете краевого центра на финансирование мероприятий по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры было выделено в 2022 году около 9 миллионов рублей.
На эти средства был разработан и прошёл госэкспертизу проект зон охраны памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Зона охраны — важнейшая часть сохранности любого исторического объекта, ведь это та территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство.
Более чем на сорока объектах культурного наследия (из тех, что находятся в собственности мэрии) были проведены работы по поддержанию их в надлежащем состоянии. В частности, к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева было отреставрировано место его захоронения на Морском кладбище.
На фасаде дома на Станюковича, 52 была установлена мемориальная доска, напоминающая жителям и гостям города о том, что здесь проживал почётный гражданин Владивостока адмирал Геннадий Хватов — человек, внёсший огромный вклад в развитие ТОФ.
На будущий год намечен целый комплекс работ в направлении сохранения исторической памяти и памятников истории и культуры. Например, будут приведены в порядок 42 объекта культурного наследия. Реставрация ожидает памятник Василию Блюхеру, памятник Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке, памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому.
Большое внимание уделялось в течение всего 2022 года детским школам искусств, музыкальным и художественным школам столицы ДФО.
Как известно, всего во Владивостоке 10 муниципальных детских школ искусств и четыре муниципальных учреждения культуры.
Всего в музыкальных, художественных школах и школах искусств общаются с миром прекрасного и постигают основы исполнительского, изобразительного и других видов искусств более 5 000 ребят, причём 3 670 из них учатся на бюджетной основе. В 2022 году успешно завершили обучение в школах искусств 400 молодых жителей Владивостока, 50 из них — за выдающиеся успехи — были награждены нагрудными знаками «Золотая лира».
Отметим, что детские школы искусств № 1, 3 и 6 Владивостока являются победителями Всероссийских конкурсов и входят в сотню лучших детских школ искусств России. Ребята из хореографических и хоровых коллективов школ искусств № 1 и № 6 — постоянные участники театральных постановок Приморской сцены Мариинского театра.
Активно идут работать с детьми молодые специалисты, на сегодня их в ДШИ — 34. Все они получают по муниципальной программе единовременные выплаты (при устройстве на работу — от 250 до 350 тысяч рублей) и ежемесячные — 10 тысяч рублей. Ежегодно педагоги имеют возможность обучения на курсах повышения квалификации. В 2022 году повысили свою квалификацию 99 сотрудников.
Содержание школ в достойном состоянии, забота о юных талантах — один из приоритетов культурной политики администрации Владивостока во главе с мэром города Константином Шестаковым.
Летом нынешнего года в детской школе искусств № 1 имени Сергея Прокофьева был открыт Виртуальный концертный зал (этот проект реализован совместно с Министерством культуры России в рамках национального проекта «Культура»). С тех пор — за полгода — в виртуальном концертном зале проведено было 11 мероприятий.
Уже не первый год в столице ДФО самым талантливым, одарённым юным музыкантам, художникам, танцорам вручают стипендии города Владивостока. В этом году их получили 25 ребят и три творческих коллектива (наградной фонд составил 525 тысяч рублей).
Во Владивостоке — четыре учреждения культуры, и самое большое из них — Владивостокская централизованная библиотечная система. В неё входят 22 библиотеки.
Все они активно и разнообразно работают, успешно проводят множество мероприятий для детей и подростков, для людей активного возраста, для пенсионеров. Только за неделю в краевом центре библиотеки проводят более 70 мероприятий! Читателей в них зарегистрировано больше 80 тысяч, в этом году каждый из них побывал в «книжкином доме» в среднем по десять раз.
Совсем недавно — в ноябре 2022 года — центральная библиотека имени Чехова стала победителем среди ста модельных библиотек ДФО в рамках Всероссийского конкурса «Золотая полка».
Ещё одно учреждение культуры Владивостока — «Дом культуры «Традиция и современность», на базе которого работают 19 клубов. В течение года ими проводятся около двух сотен культурно-массовых мероприятий. Например, выездные концерты на открытых площадках, в медицинских, социальных и реабилитационных учреждениях Владивостока.
В этом году наконец-то получил самостоятельный статус и начал в этом статусе активную работу Центр современного искусства «Артэтаж». Здесь в больших светлых выставочных залах и работает постоянная экспозиция современного искусства, и проводятся выставки живописи, графики, инсталляций, фотоискусства, в 2022 году их было 32.
В 2022 году в рамках плана-календаря было проведено 11 циклов основных городских культурно-массовых мероприятий, посвященных социально и общественно значимым датам, календарным праздникам.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как развивалась во Владивостоке сфера благоустройства в 2022 году.