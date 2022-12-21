Встретить Новый год 2022/2023 интересно и с пользой предлагает Научная библиотека ДФУ. Здесь будет проходить новогодняя программа «Умный Владивосток» для любознательных детей и их родителей. Участникам квеста придется отправиться на поиски пропавшего Деда Мороза. Для этого нужно будет решить увлекательные головоломки по химии, биологии и физике в волшебной лаборатории под руководством забавных ученых. А в качестве подарка каждый участник получит целую серию домашних экспериментов.