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Где можно встретить Новый год во Владивостоке

Сегодня, 07:12
Фото: piqsels.com
Где можно встретить Новый год во Владивостоке
Праздничная афиша встречи Нового года во Владивостоке включает как грандиозные шоу-программы, так и семейные развлекательные мероприятия. Где встретить Новый год — 2023 во Владивостоке — в нашем материале.

Как встретить год Черного Водяного Кролика?

Во Владивостоке немало мест, где можно встретить Новый год — 2023. Однако год Кролика лучше всего встречать дома, в кругу семьи и близких. Поэтому даже если вы отправитесь куда-то на новогоднее мероприятие, постарайтесь вернуться до боя курантов, чтобы встретить Новый год дома.

Кролик чтит добрые семейные традиции и ценности. Повесьте на новогоднюю елку привычные семейные игрушки, а в украшении дома постарайтесь избегать кричащих тонов и агрессивных элементов.

Интерьер и новогодний стол украсьте фигурками кроликов, а в главное праздничное блюдо не забудьте добавить морковки. В выборе блюд на Новый год — 2023 особых запретов нет. Подойдут и мясные, и рыбные блюда, овощные нарезки и домашняя выпечка.

Как встретить год Черного Водяного Кролика?
Фото: piqsels.com

В каком цвете встречать Новый год — 2023?

Выбирая, в каком цвете встречать Новый год, учтите, что приближающийся год называют годом Черного Водяного Кролика. Соответственно, и наряды для встречи Нового года должны быть в цветовой гамме, напоминающей воду, либо черного цвета.

Однако необязательно встречать праздник в голубых и бирюзовых платьях и костюмах. Кролику нравятся также фиолетовые и розовые оттенки. Но совсем недопустимы в образе коричневые, белые и серые цвета в одежде.

Еще один цвет, от которого не стоит отказываться, — красный. Китайцы считают его сильным цветом, отгоняющим зло и защищающим от напастей. Кстати, учтите, что этот цвет еще и самый модный в этом сезоне.

В каком цвете встречать Новый год — 2023?
Фото: piqsels.com

Где недорого отметить Новый год во Владивостоке?

Для того чтобы создать новогоднее настроение, не обязательно тратить много денег и отправляться на шумные вечеринки в ресторан или клуб. Во Владивостоке масса мероприятий и привлекательных мест, где можно встретить Новый год с семьей и друзьями.

Можно пойти в кино или театр, покататься на коньках и лыжах, посетить новогодние городки и ярмарки, отправиться в загородные туры по зимнему лесу или на обзорную экскурсию по городу.

Где недорого отметить Новый год во Владивостоке?
Фото: tula.ru

Новогодняя ярмарка

На пешеходной улице Адмирала Фокина во Владивостоке на Новый год — 2023 будет работать фестиваль-ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». Домики-павильоны будут украшены праздничной иллюминацией, а возле ТЦ «Клевер Хаус» установят новогодний шатер.

Здесь можно будет приобрести оригинальные новогодние подарки у мастеров и местные фермерские деликатесы, сделать фотосессию на троне Снежной Королевы, выпить кружку безалкогольного горячего глинтвейна, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

Театры и концерты

Праздничную атмосферу создаст посещение театров во Владивостоке, которые подготовили насыщенную новогоднюю программу для детей и взрослых:

  • театр им. М. Горького покажет спектакли «Снежная королева», «Щелкунчик», «Белоснежка и семь гномов», «Волшебная лампа Алладина»;
  • в Приморской краевой филармонии пройдут концерты «Новый год с маэстро Эннио Морриконе», новогодний концерт «Карнавальная ночь», программа «Голубой огонек», шоу «Новогодний хит»;
  • на Приморской сцене Мариинского театра можно будет посмотреть балет-феерию «Щелкунчик», балет «Лебединое озеро», оперу «Снегурочка». Здесь же пройдут встречи с Дедом Морозом и театрализованный концерт «Новогодний огонек».

В первой декаде января во Владивостоке состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». Пройдут гала-концерты артистов, новогодние программы для детей и взрослых, ремесленные мастер-классы, ярмарки рождественских сувениров. Площадкой для фестиваля станет Владивостокский дворец культуры железнодорожников, а вход на мероприятие — свободный.

Ледовые катки

Во Владивостоке великое множество ледовых катков, где можно отдохнуть всей семьей и зарядиться праздничным новогодним настроением. Только в этом году мэрия Владивостока запланировала оборудовать более 70 площадок под катки в разных районах города.

Кроме площадок на открытом воздухе, покататься на коньках можно в закрытых павильонах, например на стадионе «Фетисов-Арена», на круглогодичном катке «Полюс» (Овчинникова, 26в), на ледовой арене «Айс Тигр». Цена билетов варьируется от 300 до 450 рублей.

Костюмированный новогодний забег

Во Владивостоке уже много лет существует традиция проводить костюмированный забег в первый день наступившего нового года. С утра 1 января сотни жителей Владивостока вместе с именитыми спортсменами собираются на костюмированный забег. Получают праздничные призы не только лучшие бегуны, но и обладатели самых оригинальных новогодних нарядов.

В мероприятии можно участвовать совершенно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

Ледовые катки
Фото: tula.ru

Где встретить Новый год — 2023 с детьми?

Для малышей во Владивостоке предусмотрены новогодние программы и развлечения в городских культурных центрах и частных развивающих детских центрах, на сценах театров и арене цирка.

Кроме того, дети могут отправиться в увлекательное новогоднее путешествие в домик Деда Мороза и прокатиться на самом настоящем «Полярном экспрессе».

Где встретить Новый год — 2023 с детьми?
Фото: piqsels.com

Новогодние елки и квесты

Встретить Новый год 2022/2023 интересно и с пользой предлагает Научная библиотека ДФУ. Здесь будет проходить новогодняя программа «Умный Владивосток» для любознательных детей и их родителей. Участникам квеста придется отправиться на поиски пропавшего Деда Мороза. Для этого нужно будет решить увлекательные головоломки по химии, биологии и физике в волшебной лаборатории под руководством забавных ученых. А в качестве подарка каждый участник получит целую серию домашних экспериментов.

В концертном комплексе FESCO Hall пройдет новогодний праздничная елка «Приключения Кота в сапогах и озорные Хаги Ваги». Также должен был состоятся квест для малышей от 2 до 8 лет «Хаги Ваги и Щенки в поисках Рождества», но позже мероприятие было отменено (справки по телефону: (423) 251-78-38)

Праздничные новогодние программы для детей будут организованы в Приморской краевой филармонии, развивающем детском центре Mamas Center, Приморском краевом театре кукол, развлекательном центре «Порхай», Приморском краевом драматическом театре молодежи.

Цирк

На арене цирка маленькие зрители смогут вместе с артистами отправиться в настоящий квест в поисках новогодней елочки. Артисты цирка предстанут в образах Деда Мороза и Снегурочки, Кощея Бессмертного и Кикиморы, других сказочных персонажей.

Перед представлением ребята могут поводить хоровод вокруг елочки в главном фойе цирка, сфотографироваться с Дедом Морозом, получить приятный приз за новогодний костюм.

Сказочный домик Дедушки Мороза

Посещение новогоднего арт-городка понравится не только детям, но и их родителям. Резиденция новогоднего волшебника расположилась в парке «Штыковские пруды», в живописном уголке Приморского края.

Посетителей ждет игровая программа и встреча с Дедом Морозом, который вручит памятный подарок и с удовольствием сфотографируется с каждым желающим.

«Полярный экспресс»

В настоящее новогоднее двухчасовое путешествие можно отправиться на поезде «Полярный экспресс». Программа рассчитана на детей от 4 до 10 лет. Будут игровые представления, научное шоу и шоу мыльных пузырей, а также сюрпризы, подарки и угощения.

Маленьких путешественников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, Полярниками и Йети, Чудесником и Ёлочкой.

«Полярный экспресс»
Фото: vl.ru

Лучшие места для празднования Нового года во Владивостоке

Встретить Новый год во Владивостоке можно в уютном семейном ресторанчике, шумном клубе, живописном отеле в снежном лесу или на горнолыжной трассе. Выбор зависит от предпочтений и увлечений, а также от вашего кошелька.

Лучшие места для празднования Нового года во Владивостоке
Фото: piqsels.com

Горнолыжные трассы

Любители экстремального отдыха предпочитают встретить Новый год 2022/2023 на горнолыжных склонах. Самыми популярными во Владивостоке являются базы «Комета» и «Лесная поляна». Здесь оборудованы трассы для спуска на горных лыжах, тюбингах и санках, а также горки для малышей.

Сюда можно отправиться на целый день либо снять комфортабельный домик в одном из гостиничных комплексов на несколько суток.

Рестораны

Владивосток считается одной из ресторанных столиц России. В многочисленных ресторанах здесь можно отведать не только лакомства дальневосточной кухни, но и деликатесы грузинской, итальянской, китайской, паназиатской кухни.

Многие рестораны в силу формата и статуса заведения не проводят торжества в новогоднюю ночь. Однако в большинстве кафе и ресторанов во Владивостоке организуются новогодние программы для семей с детьми в первой половине дня. Это и шоу-программы, и поздравления Деда Мороза и Снегурочки, и праздничные новогодние квесты.

Среди популярных заведений во Владивостоке — фермерские тематические фуд-корты «Терминал Е» или «Кооператив», китайские кафешки, называемые в народе «чифаньками», рестораны «Токио», «Аляска», «Зума», «ПастаМОРЕ». Для встречи Нового года 2022/2023 лучше заранее забронировать столик, оставив депозит.

Загородные отели

Встретить Новый год на берегу моря или в заснеженном лесу можно на одной из многочисленных баз отдыха во Владивостоке и его окрестностях. Большинство из них предлагает праздничную новогоднюю программу, поездки на природу, дегустацию местных деликатесов, новогодние квесты и мастер-классы.

Самые популярные базы отдыха:

  1. Гостиничный комплекс «Теплое Море»: панорама Японского моря, живой уголок, каток, детские игровые комнаты, сауна, баня, бассейны, рыбалка.
  2. База отдыха «Сакси»: деревянные дома, терема и хоромы, дикий лес, уединенный отдых.
  3. Парк-отель «Седанка»: новогодний банкет с диджеем Морозко, зимние беседки, каток, сауна, тюбинг-трасса.
  4. База отдыха «Ларга» в заливе Находка: рыбалка в Японском море, охота на кабанов и изюбря, баня.

Уточнять наличие новогодней программы и развлечений в новогоднюю ночь, а также информацию о бронировании лучше на сайтах отелей и загородных домов.

Горнолыжные трассы
Фото: piqsels.com

Уличные гуляния на Новый год — 2023 во Владивостоке

Городские власти приняли решение не проводить во Владивостоке широких массовых гуляний на Новый год — 2023. В городе не будет традиционного новогоднего фейерверка и праздничной концертной программы.

Но погулять в новогоднюю ночь можно будет возле главной городской елки и в новогоднем городке, который оборудуют на центральной площади. Кроме того, новогодние елки установят и в других районах города:

  • на набережной Спортивной гавани;
  • в поселке Трудовом (на Лермонтова, 81);
  • на Адмирала Фокина, 23;
  • на острове Попова (Подгорная, 13);
  • в сквере Суханова;
  • на улице Надибаидзе, 6а;
  • на Русском острове в поселке Подножье;
  • в Снеговой Пади (Анны Щетининой, 19);
  • на концертной площадке на улице Вострецова, 4а;
  • на улице Добровольского, 5а.

Возле главной городской елки расположится большой каток, а для малышей оборудуют большую горку со стороны Корабельной набережной. Светящиеся праздничные арки и Деды Морозы будут встречать гостей со стороны Светланской улицы. Внутри новогоднего городка будут расположены ледовые скульптуры, многочисленные елки в кадках, оборудованы фуд-корт и фотозоны.

Уличные гуляния на Новый год — 2023 во Владивостоке
Фото: vlc.ru
#Новый год#Праздник
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