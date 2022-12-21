Во Владивостоке немало мест, где можно встретить Новый год — 2023. Однако год Кролика лучше всего встречать дома, в кругу семьи и близких. Поэтому даже если вы отправитесь куда-то на новогоднее мероприятие, постарайтесь вернуться до боя курантов, чтобы встретить Новый год дома.
Кролик чтит добрые семейные традиции и ценности. Повесьте на новогоднюю елку привычные семейные игрушки, а в украшении дома постарайтесь избегать кричащих тонов и агрессивных элементов.
Интерьер и новогодний стол украсьте фигурками кроликов, а в главное праздничное блюдо не забудьте добавить морковки. В выборе блюд на Новый год — 2023 особых запретов нет. Подойдут и мясные, и рыбные блюда, овощные нарезки и домашняя выпечка.
Выбирая, в каком цвете встречать Новый год, учтите, что приближающийся год называют годом Черного Водяного Кролика. Соответственно, и наряды для встречи Нового года должны быть в цветовой гамме, напоминающей воду, либо черного цвета.
Однако необязательно встречать праздник в голубых и бирюзовых платьях и костюмах. Кролику нравятся также фиолетовые и розовые оттенки. Но совсем недопустимы в образе коричневые, белые и серые цвета в одежде.
Еще один цвет, от которого не стоит отказываться, — красный. Китайцы считают его сильным цветом, отгоняющим зло и защищающим от напастей. Кстати, учтите, что этот цвет еще и самый модный в этом сезоне.
Для того чтобы создать новогоднее настроение, не обязательно тратить много денег и отправляться на шумные вечеринки в ресторан или клуб. Во Владивостоке масса мероприятий и привлекательных мест, где можно встретить Новый год с семьей и друзьями.
Можно пойти в кино или театр, покататься на коньках и лыжах, посетить новогодние городки и ярмарки, отправиться в загородные туры по зимнему лесу или на обзорную экскурсию по городу.
На пешеходной улице Адмирала Фокина во Владивостоке на Новый год — 2023 будет работать фестиваль-ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». Домики-павильоны будут украшены праздничной иллюминацией, а возле ТЦ «Клевер Хаус» установят новогодний шатер.
Здесь можно будет приобрести оригинальные новогодние подарки у мастеров и местные фермерские деликатесы, сделать фотосессию на троне Снежной Королевы, выпить кружку безалкогольного горячего глинтвейна, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.
Праздничную атмосферу создаст посещение театров во Владивостоке, которые подготовили насыщенную новогоднюю программу для детей и взрослых:
В первой декаде января во Владивостоке состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». Пройдут гала-концерты артистов, новогодние программы для детей и взрослых, ремесленные мастер-классы, ярмарки рождественских сувениров. Площадкой для фестиваля станет Владивостокский дворец культуры железнодорожников, а вход на мероприятие — свободный.
Во Владивостоке великое множество ледовых катков, где можно отдохнуть всей семьей и зарядиться праздничным новогодним настроением. Только в этом году мэрия Владивостока запланировала оборудовать более 70 площадок под катки в разных районах города.
Кроме площадок на открытом воздухе, покататься на коньках можно в закрытых павильонах, например на стадионе «Фетисов-Арена», на круглогодичном катке «Полюс» (Овчинникова, 26в), на ледовой арене «Айс Тигр». Цена билетов варьируется от 300 до 450 рублей.
Во Владивостоке уже много лет существует традиция проводить костюмированный забег в первый день наступившего нового года. С утра 1 января сотни жителей Владивостока вместе с именитыми спортсменами собираются на костюмированный забег. Получают праздничные призы не только лучшие бегуны, но и обладатели самых оригинальных новогодних нарядов.
В мероприятии можно участвовать совершенно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.
Для малышей во Владивостоке предусмотрены новогодние программы и развлечения в городских культурных центрах и частных развивающих детских центрах, на сценах театров и арене цирка.
Кроме того, дети могут отправиться в увлекательное новогоднее путешествие в домик Деда Мороза и прокатиться на самом настоящем «Полярном экспрессе».
Встретить Новый год 2022/2023 интересно и с пользой предлагает Научная библиотека ДФУ. Здесь будет проходить новогодняя программа «Умный Владивосток» для любознательных детей и их родителей. Участникам квеста придется отправиться на поиски пропавшего Деда Мороза. Для этого нужно будет решить увлекательные головоломки по химии, биологии и физике в волшебной лаборатории под руководством забавных ученых. А в качестве подарка каждый участник получит целую серию домашних экспериментов.
В концертном комплексе FESCO Hall пройдет новогодний праздничная елка «Приключения Кота в сапогах и озорные Хаги Ваги». Также должен был состоятся квест для малышей от 2 до 8 лет «Хаги Ваги и Щенки в поисках Рождества», но позже мероприятие было отменено (справки по телефону: (423) 251-78-38)
Праздничные новогодние программы для детей будут организованы в Приморской краевой филармонии, развивающем детском центре Mamas Center, Приморском краевом театре кукол, развлекательном центре «Порхай», Приморском краевом драматическом театре молодежи.
На арене цирка маленькие зрители смогут вместе с артистами отправиться в настоящий квест в поисках новогодней елочки. Артисты цирка предстанут в образах Деда Мороза и Снегурочки, Кощея Бессмертного и Кикиморы, других сказочных персонажей.
Перед представлением ребята могут поводить хоровод вокруг елочки в главном фойе цирка, сфотографироваться с Дедом Морозом, получить приятный приз за новогодний костюм.
Посещение новогоднего арт-городка понравится не только детям, но и их родителям. Резиденция новогоднего волшебника расположилась в парке «Штыковские пруды», в живописном уголке Приморского края.
Посетителей ждет игровая программа и встреча с Дедом Морозом, который вручит памятный подарок и с удовольствием сфотографируется с каждым желающим.
В настоящее новогоднее двухчасовое путешествие можно отправиться на поезде «Полярный экспресс». Программа рассчитана на детей от 4 до 10 лет. Будут игровые представления, научное шоу и шоу мыльных пузырей, а также сюрпризы, подарки и угощения.
Маленьких путешественников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, Полярниками и Йети, Чудесником и Ёлочкой.
Встретить Новый год во Владивостоке можно в уютном семейном ресторанчике, шумном клубе, живописном отеле в снежном лесу или на горнолыжной трассе. Выбор зависит от предпочтений и увлечений, а также от вашего кошелька.
Любители экстремального отдыха предпочитают встретить Новый год 2022/2023 на горнолыжных склонах. Самыми популярными во Владивостоке являются базы «Комета» и «Лесная поляна». Здесь оборудованы трассы для спуска на горных лыжах, тюбингах и санках, а также горки для малышей.
Сюда можно отправиться на целый день либо снять комфортабельный домик в одном из гостиничных комплексов на несколько суток.
Владивосток считается одной из ресторанных столиц России. В многочисленных ресторанах здесь можно отведать не только лакомства дальневосточной кухни, но и деликатесы грузинской, итальянской, китайской, паназиатской кухни.
Многие рестораны в силу формата и статуса заведения не проводят торжества в новогоднюю ночь. Однако в большинстве кафе и ресторанов во Владивостоке организуются новогодние программы для семей с детьми в первой половине дня. Это и шоу-программы, и поздравления Деда Мороза и Снегурочки, и праздничные новогодние квесты.
Среди популярных заведений во Владивостоке — фермерские тематические фуд-корты «Терминал Е» или «Кооператив», китайские кафешки, называемые в народе «чифаньками», рестораны «Токио», «Аляска», «Зума», «ПастаМОРЕ». Для встречи Нового года 2022/2023 лучше заранее забронировать столик, оставив депозит.
Встретить Новый год на берегу моря или в заснеженном лесу можно на одной из многочисленных баз отдыха во Владивостоке и его окрестностях. Большинство из них предлагает праздничную новогоднюю программу, поездки на природу, дегустацию местных деликатесов, новогодние квесты и мастер-классы.
Самые популярные базы отдыха:
Уточнять наличие новогодней программы и развлечений в новогоднюю ночь, а также информацию о бронировании лучше на сайтах отелей и загородных домов.
Городские власти приняли решение не проводить во Владивостоке широких массовых гуляний на Новый год — 2023. В городе не будет традиционного новогоднего фейерверка и праздничной концертной программы.
Но погулять в новогоднюю ночь можно будет возле главной городской елки и в новогоднем городке, который оборудуют на центральной площади. Кроме того, новогодние елки установят и в других районах города:
Возле главной городской елки расположится большой каток, а для малышей оборудуют большую горку со стороны Корабельной набережной. Светящиеся праздничные арки и Деды Морозы будут встречать гостей со стороны Светланской улицы. Внутри новогоднего городка будут расположены ледовые скульптуры, многочисленные елки в кадках, оборудованы фуд-корт и фотозоны.