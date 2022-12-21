Горячая линия «Деда Мороза и его цифровых помощников» работает в Приморье

«Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник — Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней!», — сказал Дед Мороз.