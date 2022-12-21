На какие деньги топ-менеджеры ПАО «ДЭК» покупают себе дома и машины?

На фоне второго за 2022 год повышения коммунальных тарифов недавняя публикация «Восток-Медиа» о том, что инвестиционная программа ПАО «ДЭК» не исполняется даже наполовину, а закупки материальных средств компания проводит по ценам, в несколько раз превышающим рыночные, получила широкий резонанс.
Вопрос о том, куда при постоянно растущих аппетитах энергетиков и ежегодно повышающихся ценах на электричество уходят деньги потребителей, остаётся открытым. С учётом количества аварийных отключений, достигшего за последние несколько лет в Приморье, по нашему мнению, прямо-таки неприличных масштабов, о повышении качества оказания услуг и, в первую очередь, надёжности энергоснабжения говорить не приходится. Что, впрочем, неудивительно, если в модернизацию инфраструктуры ПАО «ДЭК» фактически инвестирует в разы меньше, чем должно инвестировать.
Однако данные об имуществе некоторых видных приморских энергетиков отчасти проливают свет на то, где, по нашему мнению, «оседают» эти «выпадающие» инвестиции и в чьих зарплатах/премиях остаётся прибыль.
Редакции «Восток-Медиа» удалось найти в открытых источниках довольно внушительный список собственности одного из топ-менеджеров ПАО «ДЭК» и его семьи. Это ни много ни мало пять квартир, три жилых дома и весьма внушительный автопарк, состоящий из шести машин. Общая площадь недвижимости, находящейся не только в Приморье, но и в столице, составляет более тысячи квадратных метров. Нежилая также имеется — в количестве шести объектов общей площадью свыше трёх тысяч «квадратов». Прибавим сюда семь земельных участков, которые по суммарной площади переваливают за 100 тысяч квадратных метров, то есть за 10 гектаров. Неплохо, правда?
Впрочем, при доказанных следствием и судом фактах коррупции в ПАО «ДЭК» удивляться не приходится. В 2020 году экс-гендиректор компании Виктор Милуш получил срок за растрату. А теперь попытайтесь осмыслить сумму ущерба, который он своими действиями нанёс предприятию и, конечно же, потребителям. Это 700 миллионов рублей!
«По данным следствия, в 2009–2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий похитил около 700 млн руб., часть из которых была обналичена», — цитировал сообщение Генпрокуратуры «Ъ».
В деле Виктора Милуша фигурировали также фамилии других высокопоставленных руководителей ПАО «ДЭК» и РАО «ЭС Востока». На несколько месяцев раньше Милуша за подстрекательство последнего к растрате на четыре года лишения свободы был осуждён бывший гендиректор РАО «ЭС Востока» Иван Благодырь.
Увы, «посадки» предшественников не стали уроком для нынешнего менеджмента ПАО «ДЭК», который, судя по всему, не стремится к качественному выполнению своих обязанностей перед потребителями!