На какие деньги топ-менеджеры ПАО «ДЭК» покупают себе дома и машины?

Редакции «Восток-Медиа» удалось найти в открытых источниках довольно внушительный список собственности одного из топ-менеджеров ПАО «ДЭК» и его семьи. Это ни много ни мало пять квартир, три жилых дома и весьма внушительный автопарк, состоящий из шести машин. Общая площадь недвижимости, находящейся не только в Приморье, но и в столице, составляет более тысячи квадратных метров. Нежилая также имеется — в количестве шести объектов общей площадью свыше трёх тысяч «квадратов». Прибавим сюда семь земельных участков, которые по суммарной площади переваливают за 100 тысяч квадратных метров, то есть за 10 гектаров. Неплохо, правда?