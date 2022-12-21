Во Владивостоке прошла Форум-выставка «Первый Беспилотный»

Город Владивосток — самый восточный форпост России — славится своими военными
и инженерными достижениями. Развитие БАС и БПЛА в частности — одна из сфер,
которая получила поддержку в регионе.
С 19 по 21 декабря десятки производителей, ведущих инженеров, ученых и других
экспертов отрасли показывали и рассказывали об успехах и будущем отрасли на
Форум-выставке «Первый Беспилотный». Среди тематических разделов экспозиции
были: сферы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в настоящем и
будущем, сквозные технологии, БПЛА двойного и специального назначения, защита от
БПЛА, кадровый суверенитет и будущее отрасли беспилотной авиации.
Деловая программа Форум-выставки состояла из лекции об основах работы
квадрокоптера, комплектующих и сферах применения БПЛА и мастер-классов,
посвященные основам программирования на дронах Tello и применению этих знаний
на практике с тестированием дронов Tello.
Георгий Антонов в рамках деловой программы прочел лекцию об основах
беспилотной авиации для всех желающих. Георгий, вспоминая начало своего пути в
мире беспилотной авиации, отметил свои страхи и призвал сегодняшних новичков
быть смелее: «Кто бы мог подумать, но в 8 классе школы, когда встал вопрос о
переводе меня в специализированный класс, меня не взяли в инженерный. По правде
сказать, я тогда тоже подумал, что это слишком сложно, а уж профессионально
заниматься беспилотной авиацией - что-то из области фантастики, ведь
аэродинамика - очень сложная наука. Я бы хотел посоветовать сейчас тем, кто
только начинает работу в сфере БПЛА, ничего не бояться, посвящать себя всего
обучению в этой сфере».
Также Георгий Антонов осветил базовую информацию для будущих инженеров
беспилотной авиации: строение беспилотников, название и назначение всех
комплектующих систем, правила использования беспилотника и многое другое.
«Первый Беспилотный» продолжает свое движение по стране в других городах России
и нацелен на объединение предпринимателей, начинающих специалистов и экспертов
для решения глобальных задач в отрасли БПЛА, а также вовлечение всех
интересующихся в тематику беспилотников.
Федеральными партнерами выставки выступили Фонд НТИ, Инфраструктурный центр
«Аэронет», Ассоциация «Аэронекст», Агентство стратегических инициатив,
Университет 2035, Агентство развития навыков и профессий.