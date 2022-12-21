Во Владивостоке прошла Форум-выставка «Первый Беспилотный»

Георгий Антонов в рамках деловой программы прочел лекцию об основах

беспилотной авиации для всех желающих. Георгий, вспоминая начало своего пути в

мире беспилотной авиации, отметил свои страхи и призвал сегодняшних новичков

быть смелее: «Кто бы мог подумать, но в 8 классе школы, когда встал вопрос о

переводе меня в специализированный класс, меня не взяли в инженерный. По правде

сказать, я тогда тоже подумал, что это слишком сложно, а уж профессионально

заниматься беспилотной авиацией - что-то из области фантастики, ведь

аэродинамика - очень сложная наука. Я бы хотел посоветовать сейчас тем, кто

только начинает работу в сфере БПЛА, ничего не бояться, посвящать себя всего

обучению в этой сфере».

