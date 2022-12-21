Юные самбисты из Артёма покорили Минск

Всего в международных соревнованиях участвовали более 30 сильнейших детских команд из России и республики Беларусь. Однако спортсмены с Восточной части России доказали свой профессионализм и мощь.
Победителями и призерами соревнований стали:
В группе 2008-2009 гг.: Ковтун Юрий 1 место, вес 42 кг; Чашин Савелий 3место, вес 42 кг; Аракелян Арман – 3 место, 49 кг; Асатрян Ваграм - 1 место, вес 64 кг; Нагаёв Артём - 3 место, 79 кг;
В группе 2010-2011 гг.: Ситников Алексей занял 1 место, вес 32 кг; Гуляев Платон - 2 место, 32 кг; Бабалунга Олег - 3 место, 35 кг; Дёмин Дмитрий - 3 место, 38 кг; Пикулин Виктор - 1 место, 42 кг; Слизков Дмитрий - 3 место, 46 кг; Аракелян Артём - 2 место, 46 кг.
В группе 2012-2013 гг.: Бурыкин Захар – 3 место, 26 кг; Писаренко Леонид - 1 место, 29 кг; Мартаков Игорь - 1 место, 38 кг; Моторыкин Роман - 3 место, 42 кг; Галаган Платон – 1 место, 46 кг; Шумилова Дарья – 3 место, +55 кг.
Соревнования в Минске были организованы спортивным клубом «Спарта» и Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо» при поддержке Белорусской федерации самбо. Одной из основных целей данного состязания стало объединение неравнодушных и всех любителей самбо, для популяризации этого вида спорта среди молодежи.