Юные самбисты из Артёма покорили Минск

Соревнования в Минске были организованы спортивным клубом «Спарта» и Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо» при поддержке Белорусской федерации самбо. Одной из основных целей данного состязания стало объединение неравнодушных и всех любителей самбо, для популяризации этого вида спорта среди молодежи.