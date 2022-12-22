О безопасности на зимней рыбалке В Приморье рассказали в прямом эфире

На один из главных вопросов о том, когда можно выходить на лёд, гость трансляции ответил, что такое решение принимает глава муниципалитета. Выезд на ледяную поверхность автомобилям запрещён всегда. Исключением могут быть случаи, когда организуется автотранспортная переправа, так называемый «зимник». Для нарушителей предусмотрено административное наказание за выезд — 3000 рублей, за выход пешком в период, когда это запрещено — от 100 до 500 рублей.