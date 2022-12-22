О безопасности на зимней рыбалке В Приморье рассказали в прямом эфире

На один из главных вопросов о том, когда можно выходить на лёд, гость трансляции ответил, что такое решение принимает глава муниципалитета. Выезд на ледяную поверхность автомобилям запрещён всегда. Исключением могут быть случаи, когда организуется автотранспортная переправа, так называемый «зимник». Для нарушителей предусмотрено административное наказание за выезд — 3000 рублей, за выход пешком в период, когда это запрещено — от 100 до 500 рублей.
Говоря о количестве человек, которые проваливаются под лёд ежегодно, Александр Златкин ответил, что за год может произойти до 10 провалов под лёд, в среднем погибает до 5 человек.
— Бывают более трагические случаи. Например, весной 2020 года под лёд провалились более 40 рыбаков. Пришлось задействовать большие силы и средства для спасения. В 2021 году автомобилист решил срезать путь по льду через лиман одной из рек. В итоге погибла вся семья, которая была в машине, — рассказал министр.
Чтобы не провалиться под лёд, Александр Златкин посоветовал брать с собой для подстраховки предметы с высокой плавучестью — подойдёт даже пенопласт. В ситуации, когда лёд под вами начинает трескаться, необходимо лечь на ледяную поверхность и двигаться ползком — так вы распределите давление на лёд и сможете легче добраться до берега.
Также министр рассказал о приложении «Экстренный вызов 112», которое позволяет сделать вызов в любом формате — SMS, чат, звонок или видеозвонок.
— Оператор при звонке видит координаты, которые передаёт экстренным службам. Спасатели прибудут в указанную точку. Это приложение поможет в любой чрезвычайной ситуации — от пожара до инсульта у родственника. Кроме того, операторы обучены сурдоязыку для общения с людьми, которые ограничены по слуху и речи, — рассказал министр.
«Экстренный вызов 112» можно скачать через Google Play, а для пользователей iOS необходимо просканировать QR-код и следовать инструкции. Приложение позволяет вызвать любую экстренную службу по номеру 112, оставить сообщение в чате с экстренной службой, совершать видеозвонки и вести трансляции видео, отправлять SMS и вызвать «Антитеррор» в случае угрозы применения оружия или взрывных устройств в отношении вас или других лиц.
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