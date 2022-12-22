Почему покупатели высоко оценили российский РИКС?

Адаптеры RICS производятся на подмосковном заводе компании Трансэнерго. Адаптер РИКС предназначен, чтобы загерметизировать и изолировать точку, где соединяются распределитель и концевая муфта. Существует проходное и газовое изоляционное оснащение.
Что такое аналоги РИКС
Российский РИКС характеризуется совместимостью с муфтами компании Тусо. Они универсальны, поэтому отлично сочетаются с изоляцией как из пластика, так и из бумаги. А ещё они совместимы со всеми типами сетевых проводов — с одной или тремя токопроводными жилами.
Простота и компактность устройства позволяет оперативно и с лёгкостью устанавливать адаптер РИКС. Корпус изделия выполнен из высококачественного эластомерного сырья. Поэтому конструкция максимально герметична.
Компания Трансэнерго признана лидером среди изготовителей такого товара. Поэтому покупатели получают гарантию качества и долговечности продукции РИКС.
Какую функцию выполняет адаптер
Аналог RICS создан фирмой, чтобы подключать кабельную муфту к разным видам распределителей. Он отлично сочетается с любой продукцией изготовителя. Эластомерные изделия со стекловолоконным армированием стойки к неблагоприятным факторам окружающей среды, интенсивной эксплуатации, попаданию пыли и грязи.
Комплект при покупке, помимо самого адаптера, включает:
Также клиент может попросить укомплектовать изделие ограничителем перенапряжения, измерительной втулкой, двойным т-адаптером на 1250, 630 А.
Плюсы РИКС
Положительные качества российского товара таковы:
Т-образное устройство РИКС вместе с запчастями для установки разных устройств доступен на предприятии по стоимости от изготовителя.
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