Почему покупатели высоко оценили российский РИКС?

Российский РИКС характеризуется совместимостью с муфтами компании Тусо. Они универсальны, поэтому отлично сочетаются с изоляцией как из пластика, так и из бумаги. А ещё они совместимы со всеми типами сетевых проводов — с одной или тремя токопроводными жилами.