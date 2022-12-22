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Почему покупатели высоко оценили российский РИКС?

Сегодня, 13:55
Фото: piqsels.com
Аналоги адаптеров RICS производятся в Подмосковье. Выполняют герметизацию места сопряжения муфты и распределителя. Их несложно устанавливать и ремонтировать.

Адаптеры RICS производятся на подмосковном заводе компании Трансэнерго. Адаптер РИКС предназначен, чтобы загерметизировать и изолировать точку, где соединяются распределитель и концевая муфта. Существует проходное и газовое изоляционное оснащение.

Что такое аналоги РИКС

Российский РИКС характеризуется совместимостью с муфтами компании Тусо. Они универсальны, поэтому отлично сочетаются с изоляцией как из пластика, так и из бумаги. А ещё они совместимы со всеми типами сетевых проводов — с одной или тремя токопроводными жилами.

Простота и компактность устройства позволяет оперативно и с лёгкостью устанавливать адаптер РИКС. Корпус изделия выполнен из высококачественного эластомерного сырья. Поэтому конструкция максимально герметична.

Компания Трансэнерго признана лидером среди изготовителей такого товара. Поэтому покупатели получают гарантию качества и долговечности продукции РИКС.

Какую функцию выполняет адаптер

Аналог RICS создан фирмой, чтобы подключать кабельную муфту к разным видам распределителей. Он отлично сочетается с любой продукцией изготовителя. Эластомерные изделия со стекловолоконным армированием стойки к неблагоприятным факторам окружающей среды, интенсивной эксплуатации, попаданию пыли и грязи.

Комплект при покупке, помимо самого адаптера, включает:

  • руководство по использованию и установке;
  • втулку для изоляции;
  • корпус;
  • специальную шпильку, оснащённую соединительной резьбой.

Также клиент может попросить укомплектовать изделие ограничителем перенапряжения, измерительной втулкой, двойным т-адаптером на 1250, 630 А.

Плюсы РИКС

Положительные качества российского товара таковы:

  • обширный опыт работы мастеров, производящих продукцию;
  • надёжное функционирование аналога РИКС;
  • долговечность;
  • несложная и простая установка;
  • простота устройства;
  • возможность подключить к разным моноблочным конструкциям иных изготовителей.

Т-образное устройство РИКС вместе с запчастями для установки разных устройств доступен на предприятии по стоимости от изготовителя.

Заказать адаптеры РИКС, произведенные в России, можно по телефону +7 (495) 135-25-52 или электронному каталогу на официальном портале фирмы-производителя transenergo.ru. Опытные менеджеры помогут подобрать электротехническое оборудование, необходимое для вашего проекта и обеспечат оперативную отгрузку в Приморье и любой другой регион РФ.

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