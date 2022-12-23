«Несите ваши денежки»: вся правда про паром из Владивостока в Южную Корею

Южнокорейское направление было долгое время закрыто, паром запустили только в августе. Идёт он целых 24 часа и приходит в порт Донхэ, из которого можно добраться на такси, поезде или арендованной машине в Сеул и другие крупные города. С недавних пор судно ходит два раза в неделю.
Конечно, есть альтернатива — самолёт. Но прямой рейс из Владивостока до Инчхона в настоящее время не летает, только с пересадками — как минимум одной в Бангкоке, или двумя-тремя-четырьмя пересадками через тот же Бангкок и Хошимин, а можно — и через Москву, Абу-Даби, Дубаи, Ташкент, Нью-Дели и другие города. В итоге перелёт не только займёт 2-3 дня, но и обойдётся в крупную сумму, в среднем в 90–100 тыс. рублей в одну сторону. Хотя на определённые даты можно найти и билеты за 55–60 тыс. рублей, например, на 20-е числа января 2023 года. Однако цена повышается с каждым днём. К тому же долгие перелёты и «сон на лавочке» могут изрядно вымотать.
В таком случае паром — единственное спасение. Билет в одну сторону стоит минимум 30–40 тыс. рублей. Какие условия получают туристы за такую сумму, показал автор YouTube-канала «808» Ким Коршунов.
Самая главная проблема — билеты заканчиваются быстро, часто за месяцы до рейса, поэтому купить что-то ближе к конкретной дате бывает трудно. Делать это надо заранее и быстро.
Но забронировать и купить билеты — тоже нелёгкая задача.
Первый способ, требующий довольно много усилий (именно его выбрал ведущий программы) — через официальный сайт корейского перевозчика DuWon Shipping. Этот портал работает только на английском и корейском языках, поэтому его русский посетитель легко может «потеряться».
Оказалось, что при покупке билетов нужно заполнить форму, которая требует данные и на корейском языке, например, имя. Не каждый понимает, как это сделать.
Важно, что онлайн можно забронировать только билеты в экономическом и втором классах. Билеты первого и VIP классов можно купить, обратившись по электронной почте. Впрочем, если вы не разобрались, как же ваше имя выглядит на корейском, вы также можете написать лично на почту.
Итогом станет получение документа для оплаты — Invoice, где указаны реквизиты корейского банка. Не все российские банки могут переводить деньги в другую страну. Но есть список организаций, которые делают SWIFT-переводы, в их числе — банк «Приморье». Также существуют онлайн-сервисы для перевода, такие как Xoom (дочерняя компания PayPal), сам PayPal и русская «Золотая Корона».
Если вы запутались в этой сложной схеме, на помощь могут прийти турфирмы, которые уже наладили систему бронирования и покупки, это и есть второй способ. Правда, за услугу агентства возьмут дополнительно около 10 тыс. рублей за один билет.
Третий способ — через российское ООО «Истерн Круиз Энд Ферри». Его офис находится в здании морвокзала Владивостока. У организации есть сайт, который работает на нескольких языках, в том числе на русском, поэтому здесь легче найти информацию. Билеты можно тоже забронировать онлайн, правда так же не всех категорий, но билеты первого класса на этом портале почему-то доступны.
Однако оператор по телефону горячей линии отметила, что выкупить билеты можно только в офисе. По её словам, если это не можете сделать вы лично, может сделать «заверенное лицо».
— Мы стараемся проводить оплату очно, потому что существует вероятность, что деньги могут задержаться, прийти позже, а мы высылаем билеты пассажирам, только когда деньги поступают на наш счёт, поэтому мы предпочитаем и советуем пассажирам оплачивать офлайн.
Делаем вывод: хоть и на дворе XXI век, мир технологий, но в данном случае купить билеты легче всего именно в здании морвокзала — так у вас и с оплатой проблем не будет, и нужный тариф получится выбрать. Если возникают какие-то вопросы, можно звонить на горячую линию. На сайте не указано, поэтому сообщаем: работает она с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Минимальная сумма — 30-35 тыс. рублей. За эти деньги раньше можно было купить билет в эконом-классе Аэрофлота и достаточно быстро и комфортно долететь до места назначения.
Но на пароме Eastern Dream эконом-класс — место на матрасе на полу или одноместная койка (по соседству с туалетом). Притом все спальные места находятся в душном помещении, которое совершенно не проветривается. Одна такая «каюта» рассчитана либо на 12, либо на 72, либо на 100 человек — как повезёт.
Есть вариант подороже: отдельные каюты, рассчитанные на 4, 8 и 12 человек. За размещение в них возьмут 566$ (около 35-40 тыс. рублей). Второй класс дороже эконома всего на 5-10 тыс. рублей, но эти комнаты уже гораздо удобнее: здесь не много пространства, но хотя бы «можно дышать», есть свой холодильник и даже рукомойник, а где-то и личный туалет. Однако спальное место состоит чаще всего из матраса на полу, хотя есть и номера с кроватями.
Если заплатить буквально на 6-7 тыс. больше, можно получить также многоместную каюту (2/4/6), но более просторную. Однако, судя по фотографиям на сайте, лежать придётся на матрасах.
Самые приличные — двухместные каюты VIP — стоят от 60 до 250 тыс. рублей. Есть три вида размещения: полулюкс, королевский люкс и президентский люкс. В последнем помимо спальни даже есть приёмная с роскошным диваном.
В VIP-номерах стоят нормальные кровати, телевизоры, шкафчики и есть отдельные ванные комнаты (в люксах даже с душевой кабиной). Однако номеров таких мало: в сумме всего восемь, из них шесть — полулюксы.
Однако с учётом повсеместной духоты и не самых удобных условий некоторые всерьёз решают спать на лавках в главном холле: к выходу близко, поэтому свежо, нет соседей, и она удобнее, чем матрас на полу.
Стоит отметить, что ни в один тариф не входит питание — за завтрак, обед и ужин (притом сомнительного качества, состоящий из необычных корейских блюд) придётся платить дополнительно около 1000 рублей. На вид еда точно стоит меньше.
Также нет места для хранения багажа — все пассажиры стараются каким-то образом вместить чемоданы в каюте, либо выставляют их прямо в коридоре.
Паром не включает и каких-то других удобств. Палуба совершенно не приспособлена для комфортного отдыха, на ней стоят лишь простые чёрные лавки. Общественные туалеты нельзя назвать «люксовыми». Ночной клуб, который корреспондент смог найти на пароме, не работал.
В магазине почти не было еды, кроме рамёна, чипсов и луковых колец. На сайте компании DuWon Shipping также можно было найти информацию о баре, DutyFree и караоке, но работают ли они в действительности — неизвестно.
Единственный плюс: на пароме можно перевезти и машину, притом судно вмещает 66 автомобилей и 130 контейнеров. Для пропуска нужно обратиться лично по телефону. Чтобы точно не было проблем, лучше позвонить на российскую горячую линию.
Ещё одна важная и неприятная особенность: на пароме нет плоского трапа, пассажиры забираются только по ступенькам. Поэтому чемоданы придётся нести в руках.
Всю «красоту» дополняет ржавчина, которую легко найти в разных частях корабля. Это может объяснить возраст судна: Eastern Dream спустили на воду в 1993 году. Видимо, с того момента его нечасто ремонтируют и подкрашивают.
Хотя недавно на сайте корейского перевозчика появилось сообщение, что с 27 января до, предположительно, 14 февраля паром Eastern Dream приостановит работу для «ежегодного ремонта в сухом доке». Возможно, тогда ржавчину на палубе наконец-то уберут.
По словам регулярно путешествующих в Южную Корею, в доковидные времена билеты в эконом-класс стоили около 10-20 тыс. рублей, поэтому их брали в основном гастарбайтеры, так что описанные условия в принципе соответствовали запросам.
Но сейчас, когда паром стал единственным прямым транспортом до Республики Корея, цену на паром значительно повысили, а ездят на нём теперь все: от среднего класса до богачей. Однако условия при этом не изменились, реально соответствуя первоначальной цене.
Несмотря на это, паром всё равно пользуется популярностью, потому что альтернативы особо и нет: немногие выберут путь с несколькими пересадками на самолёте длительностью в несколько дней. Поэтому на потрёпанном жизнью пароме ходили и будут ходить, пока не откроется прямое авиасообщение из Владивостока. Как говорится, «вы платите не за условия, а за место, куда едете».
Если вы решитесь отправиться в Корею на пароме Eastern Dream, покупайте билеты как минимум за несколько недель до планируемой поездки: так вы сможете выбрать более-менее хорошие места. Постарайтесь прийти лично в здание морского вокзала для покупки билетов. Если есть возможность, возьмите билеты дороже 30 тыс. рублей: тогда у вас будет шанс попасть в отдельную каюту, а не в общее душное помещение.
И совет напоследок: обязательно запаситесь продуктами и лекарствами от морской болезни (эти предметы вы не сможете купить на палубе), а также заранее поменяйте рубли на воны или доллары и возьмите их с собой на случай, если на судне не пройдёт оплата рублями. На сайте сказано, что на борту принимаются только наличные воны, и хотя на практике проходит и карта с рублями, лучше не рисковать.