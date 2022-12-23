«Несите ваши денежки»: вся правда про паром из Владивостока в Южную Корею

Конечно, есть альтернатива — самолёт. Но прямой рейс из Владивостока до Инчхона в настоящее время не летает, только с пересадками — как минимум одной в Бангкоке, или двумя-тремя-четырьмя пересадками через тот же Бангкок и Хошимин, а можно — и через Москву, Абу-Даби, Дубаи, Ташкент, Нью-Дели и другие города. В итоге перелёт не только займёт 2-3 дня, но и обойдётся в крупную сумму, в среднем в 90–100 тыс. рублей в одну сторону. Хотя на определённые даты можно найти и билеты за 55–60 тыс. рублей, например, на 20-е числа января 2023 года. Однако цена повышается с каждым днём. К тому же долгие перелёты и «сон на лавочке» могут изрядно вымотать.