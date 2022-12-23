Новая медицина. Ученые Приморья подводят итоги года

В этом году новый способ лечения невралгии открыли ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. В основе лечения — природный компонент из морских организмов, который обладает высокой биологической активностью. Ранее для этих целей он не применялся. Сама нейропатическая боль может быть причиной травмы или болезнью нервной системы, а проявляться потерей памяти, снижением способности испытывать удовольствие, тревогой и даже депрессией.
Ученые же обнаружили, что исследуемый ими компонент подавляет нейровоспаление и восстанавливает нарушение двигательной активности, памяти и проявляет другие положительные эффекты. Ежедневные 4 мг/кг в течение не менее пяти недель позволяют устранить нейропатическую боль. Изобретение относится к фармацевтической промышленности, на него уже получен патент.
Также ученые центра совместно с Институтом наук о жизни и биомедицины ДВФУ разработали инновационный подход диагностики онкологии головного мозга. Он позволит одновременно изучать строение и механические свойства опухоли, что займет всего 40 минут и позволит оперативно лечить заболевания. По словам ученых, такой подход к диагностике опухолей мозга открыт впервые в мире.
Как рассказал проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак, ученые региона активно участвуют в формировании научно-технологической повестки не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Ключевая цель — усилить роль науки и инженерных разработок для суверенитета нашей страны.
«В этом году научные группы ДВФУ провели большую работу и сделали еще один шаг к внедрению высокотехнологичных проектов в такие сферы, как фармацевтика, наноэлектроника, медицина, инженерия и пищевые технологии. Все эти исследования поддерживаются государственными программами — „Приоритет 2030“, нацпроект „Наука и университеты“, гранты РНФ, а также собственными силами университета. Так, в 2022 году Фонд ДВФУ выделил 11 миллионов рублей на ключевые исследования учёных, которые выполняются совместно с ведущими научными группами из Китая, 5 миллионов рублей на открытие молодежной Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины», — рассказал проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.
Напомним, 2022–2031 годы объявлены президентом страны Десятилетием науки и технологий. Внимание к этой теме на самом высоком уровне поможет привлечь талантливую молодежь в научную сферу, вовлечь исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также — повысить доступность информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.