Новая медицина. Ученые Приморья подводят итоги года

В этом году новый способ лечения невралгии открыли ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. В основе лечения — природный компонент из морских организмов, который обладает высокой биологической активностью. Ранее для этих целей он не применялся. Сама нейропатическая боль может быть причиной травмы или болезнью нервной системы, а проявляться потерей памяти, снижением способности испытывать удовольствие, тревогой и даже депрессией.