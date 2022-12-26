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Александр Цыпкин расскажет, чему удивляется москвич во Владивостоке

Вчера, 00:34
Фото: Скриншот видео Made in Russia
Рассказать о тех, кто счастлив вдали от столицы, на берегу Японского моря, кто любит свой город и развенчать стереотипы попробует отечественный писатель Александр Цыпкин.
Сюжет
Город

Писатель принял особый вызов: после успеха рассказов о столичной жизни написать сценарий о людях, которые счастливы вдали от Москвы.

В социальной сети «ВКонтакте», в официальном паблике «Made in Russia, на который подписано более 501 тысяч человек, собрано «всё самое-самое про Россию». Здесь же было опубликовано видео про путешествие писателя на Восток во Владивосток — в город с азиатскими пейзажами и русской душой. Он знал про столицу ДФО многое, и то, что там вкусно кормят.

— Крабы, гребешки всякие, тачки праворульные и море. Много всякого барахла азиатского, поскольку рядом Корея, Япония и Китай.

В этом получасовом видеоролике описывается подробное путешествие по столице ДФО. Как развенчиваются мифы о «провинции у моря», чему удивляется москвич и есть ли на другом конце России душевный покой?

#Город#Владивосток#Приморский край#Автомобили#Вторая речка#Молодежь
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