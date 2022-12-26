Александр Цыпкин расскажет, чему удивляется москвич во Владивостоке

В социальной сети «ВКонтакте», в официальном паблике «Made in Russia, на который подписано более 501 тысяч человек, собрано «всё самое-самое про Россию». Здесь же было опубликовано видео про путешествие писателя на Восток во Владивосток — в город с азиатскими пейзажами и русской душой. Он знал про столицу ДФО многое, и то, что там вкусно кормят.