Александр Цыпкин расскажет, чему удивляется москвич во Владивостоке

Писатель принял особый вызов: после успеха рассказов о столичной жизни написать сценарий о людях, которые счастливы вдали от Москвы.
В социальной сети «ВКонтакте», в официальном паблике «Made in Russia, на который подписано более 501 тысяч человек, собрано «всё самое-самое про Россию». Здесь же было опубликовано видео про путешествие писателя на Восток во Владивосток — в город с азиатскими пейзажами и русской душой. Он знал про столицу ДФО многое, и то, что там вкусно кормят.
— Крабы, гребешки всякие, тачки праворульные и море. Много всякого барахла азиатского, поскольку рядом Корея, Япония и Китай.
В этом получасовом видеоролике описывается подробное путешествие по столице ДФО. Как развенчиваются мифы о «провинции у моря», чему удивляется москвич и есть ли на другом конце России душевный покой?