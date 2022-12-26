Как бывший приморский прокурор Василенко сколотил состояние после ухода на «пенсию»

«Главными, приоритетными направлениями деятельности прокуратуры был и остается надзор за законностью в таких сферах, как соблюдение трудового и земельного, налогового и природоохранного законодательства, законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской деятельности. „Око государево“ должно бдить за всем», — говорил бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко в интервью изданию «Конкурент» в 2003 году.
В том же году стараниями журналистов «Око государево» стало участником сюжета о контрабанде мяса, которая, по мнению автора статьи, «стараниями» прокурора Василенко «ушла» с таможни в транспортную прокуратуру, а после канула в неизвестность.
Через два года, в феврале 2005 года, произошло громкое убийство — бывший зампрокурора Кировского района Приморья 25-летний Антон Власов застрелил заместителей прокурора Андрея Конева и Наталья Балашову, старшего помощника прокурора Татьяну Проскуровскую и ранил следователя Александра Ли, после чего застрелился сам. Василенко, который руководил служебным расследованием сообщил, что мотивом преступления стала месть из-за увольнения, и именно «Государево Око» несет ответственность за кадры, которые он утвердил.
Через три месяца генеральный прокурор России Устинов принял отставку Валерия Василенко и «Государево око», возглавлявшее приморское ведомство с 1991 года по 2005 год, ушло с публичного поля в тень. Однако хоть прокурор и лишился работы, работать он не прекратил. Практически сразу после ухода из прокуратуры Василенко сел в кресло вице-губернатора при Дарькине, а уже через год его оставил, уйдя из государственной службы на вольные хлеба.
Кстати, дружба между Дарькиным и Василенко не закончилась после увольнения последнего. В 2017 году в Приморье вертолет рейса «Дальнереченск Авиа» совершил жесткую посадку у поселка Восток. На борту вертолета предположительно находились — бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин, бывший вице-губернатор Приморья Павел Попов, бывший глава Красноармейского района Игорь Верещак и бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко. К слову, Василенко единственный получил повреждения из-за жесткой посадки — журналисты выяснили, что Василенко был госпитализирован из-за травмы грудной клетки и головы. Можно сказать, что в «двадцатые» Василенко вошел без должностей, но со старыми друзьями.
Сегодня, как и полагается высокопоставленному силовику на пенсии, Валерий Василенко владеет несколькими достаточно крупными компаниями и в лучших традициях «дарькинского курса» держит в рукаве несколько исторических или просто «крутых» зданий. Например через компанию «Техносервис», по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, Василенко и его партнеры владеют домом № 11 на улице Командорской. В нём находится гостиница «Энергетик» и еще несколько различных компаний.
Жена Василенко — Наталья, владеет половиной компании «Терра-Строй», в числе активов которой трехэтажное здание на улице Прапорщика Комарова, 11б где располагается офис «Сбербанк Страхование».
Еще одно здание сегодня не принадлежит Василенко, но ранее он им владел. Речь идет об историческом здании 1918 года на Пологой 36. Сейчас там располагается отель «Маргаритовъ», здание является объектом культурного наследия. В числе бывших совладельцев компании ООО «Консалтинг-Сервис», которой историческое здание принадлежит, числятся также Коваленко, Василенко и Ильина, которые помогали экс-прокурору с землей в пригороде Владивостока.
Последняя компания, к которой имеет отношение бывший прокурор — ООО «Центр юридической защиты», владеет помещением в цокольном этаже здания по адресу Пушкинская, 109. Среди бывших совладельцев компании — звезды приморского бизнеса — бывший совладелец ООО «Альтаир-Авто» Сергей Пятигорец и совладелец ТЦ «Изумруд» Вячеслав Серенков. Среди нынешних владельцев, кроме жены экс-прокурора Василенко, есть Николай Мышлецов — клиника «Никодент», два гонконгских офшора и компания ROSENBERG A G, зарегистрированная на Сейшельских островах.
Напомним, имя бывшего прокурора Приморского края Валерий Василенко появилось в приморской прессе из-за того, что он смог получить пять гектаров земли в пригороде Владивостока за бесценок.
Для получения драгоценной земли в пригороде Владивостока Василенко использовал компанию ДНТ «Усадьба». Именно это юридическое лицо получило от города драгоценный «подарок» — 50 461 квадратный метр земли был передан департаментом земельных отношений Приморья в 2009 году.