Как бывший приморский прокурор Василенко сколотил состояние после ухода на «пенсию»

Через три месяца генеральный прокурор России Устинов принял отставку Валерия Василенко и «Государево око», возглавлявшее приморское ведомство с 1991 года по 2005 год, ушло с публичного поля в тень. Однако хоть прокурор и лишился работы, работать он не прекратил. Практически сразу после ухода из прокуратуры Василенко сел в кресло вице-губернатора при Дарькине, а уже через год его оставил, уйдя из государственной службы на вольные хлеба.