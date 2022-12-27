Идём на восток: как дальневосточные порты справляются с ростом грузооборота

В 2022 году российский рынок логистики значительно изменился, экспортные и импортные потоки сдвинулись на Дальний Восток. Грузооборот увеличился, существующие портовые мощности в регионе стали испытывать повышенную нагрузку.
Владивостокский морской торговый порт (входит в Транспортную группу FESCO) — крупнейший стивидор на Дальнем Востоке и лидер России по контейнерообороту. Управляющий директор ВМТП и директор филиала ДВМП во Владивостоке Владимир Корчанов рассказал, как порт работает в новых условиях:
— В 2022 году значительно выросли как экспорт, так и импорт из портов Дальнего Востока России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С января по ноябрь ВМТП обработал на 43% судов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно порт обработал 12,4 млн тонн грузов, по итогам года, думаю, будет 13 млн.
Конечно, мы работаем над тем, чтобы увеличить портовые мощности. Во-первых, запустили амбициозную программу расширения площадей: за счет сноса старых и неэффективно используемых строений, ВМТП увеличит площади для хранения контейнеров на 20%, а объем обработки контейнеров может вырасти на 30%, то есть до 1 млн TEU в год. Проект предусматривает возведение современных контейнерных площадок на территории порта, перекомпоновку и оптимизацию его площадей. Во-вторых, активно обновляем парк техники. В течение пяти лет, с 2021 по 2025 год, парк будет обновлен, и обрабатывающие мощности порта вырастут в два раза. За это время ВМТП планирует приобрести 17 кранов и 180 единиц техники.
Мы также активно взаимодействуем с Минтрансом России, РЖД, дальневосточными контейнерными терминалами и с собственниками подвижного состава для решения вопросов вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока. Количество поездов из ВМТП на запад увеличено с 5 до 7 в сутки. В результате нашей совместной работы к началу декабря ВМТП удалось на четверть сократить очередь импортных грузов, ожидающих отправки по железной дороге.