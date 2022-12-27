Идём на восток: как дальневосточные порты справляются с ростом грузооборота

Владивостокский морской торговый порт (входит в Транспортную группу FESCO) — крупнейший стивидор на Дальнем Востоке и лидер России по контейнерообороту. Управляющий директор ВМТП и директор филиала ДВМП во Владивостоке Владимир Корчанов рассказал, как порт работает в новых условиях: