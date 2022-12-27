Социальная активность жителей Владивостока в 2022 году - чем помогла мэрия

Одно из значимых направлений в работе городских властей – защита интересов ветеранов и людей с ограниченными возможностями по здоровью. В 2022 году администрация Владивостока поддержала шесть общественно значимых программ СОНКО по защите интересов ветеранов, привлечению их к участию в патриотическом воспитании молодежи; а также по защите прав инвалидов, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь.