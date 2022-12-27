Социальная активность жителей Владивостока в 2022 году - чем помогла мэрия

Власти приморской столицы активно поддерживают инициативы граждан по обустройству дворов и улиц, пропаганде ЗОЖ, воспитанию патриотизма и поддержке ветеранов и инвалидов. Реализация идей, направленных на улучшение качества жизни горожан, находит всестороннюю поддержку со стороны команды главы Владивостока Константина Шестакова.
Одним из эффективных способов участия граждан в местном самоуправлении стало объединение по месту жительства — в формате территориального общественного самоуправления. ТОСы возникают там, где люди начинают самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте и удобстве проживания в своём дворе, улице или даже микрорайоне.
Во Владивостоке, благодаря всемерной поддержке городских властей, в том числе финансовой, ТОСы могут реализовать различные проекты — от асфальтирования придомовой территории, обустройства детской площадки до организации экологических, праздничных мероприятий.
В настоящее время во Владивостоке действуют 30 ТОСов. В 2022 году администрация города направила свыше 32,8 млн рублей на реализацию 34 проектов по благоустройству, инициаторами которых стали ТОС и неравнодушные жители краевого центра, только планирующие объединиться в эту форму самоуправления. Среди проектов — ремонт и асфальтирование дорог и тротуаров, обустройство спортивных и детских площадок. А также благоустройство зон отдыха и облагораживание мест обитания краснокнижных уток-мандаринок.
— Грантовая поддержка ТОСов — очень удачная форма содружества между инициативными жителями и властью, которая позволяет сделать город лучше и комфортнее. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже сообщил, что в следующем году на поддержку ТОСов будет выделено больше средств, а это значит, что и таких благоустроенных территорий станет значительно больше, — отметил глава Владивостока.
Нарастающая активность граждан в разработке полезных инициатив говорит о том, что городские власти под руководством мэра Константина Шестакова двигаются в правильном направлении, вовлекая население в проекты по обустройству территории.
В 2022 году по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства», рассчитанной на 2021–2025 годы, реализуются 11 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Тематика проектов разная – от охраны окружающей среды и защиты животных, патриотического воспитания молодёжи, развития межнационального сотрудничества и институтов гражданского общества, до профилактики социального сиротства и пропаганде идей здорового образа жизни. Все они направлены на решение актуальных для населения Владивостока задач.
- Вы занимаетесь очень большим и важным делом. Ваши проекты приносят пользу городу и его жителям, решают конкретные задачи и проблемы. Я очень рад, что во Владивостоке живет так много увлеченных своим делом людей, - обратился к представителям социально-ориентированных общественных организаций города Константин Шестаков.
Свыше 12,5 тысяч жителей краевого центра приняли участие в проектах СОНКО в этом году. На поддержку полезных для общества проектов из городской казны было выделено 5 млн рублей.
Премия за социальную поддержку
Одно из значимых направлений в работе городских властей – защита интересов ветеранов и людей с ограниченными возможностями по здоровью. В 2022 году администрация Владивостока поддержала шесть общественно значимых программ СОНКО по защите интересов ветеранов, привлечению их к участию в патриотическом воспитании молодежи; а также по защите прав инвалидов, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь.
В текущем году в краевом центре в рамках городских программ прошло 16 активностей, участниками которых стали ветеранские и национальные ассоциации, а также состоялось 75 событий для общественных организаций инвалидов. Гостями и участниками этих мероприятий, организованных администрацией Владивостока, стали более 4,5 тысяч жителей города.
Например, впервые в 2022 году прошёл конкурс на присуждение премии за достижения в области социальной адаптации инвалидов и членов их семей. С идеей его проведения выступили общественные организации, Константин Шестаков поддержал инициативу граждан.
Жюри городского конкурса присудило шести общественным деятелям дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей. 30 ноября были оглашены имена победителей, и глава города лично вручил им награды. Также, Константин Шестаков обсудил с общественниками, что ещё необходимо сделать во Владивостоке, чтобы он стал максимально доступным горожанам с ограниченными возможностями здоровья.