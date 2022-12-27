Сто бойцов добровольческого отряда РСБИ «Союз» отправятся на защиту Донбасса

В отряд добровольцев вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. Среди них — Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1), Всеволод Мохирев (двукратный чемпион России, неоднократный призёр международных соревнований по каратэ киокусинкай). Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств, мастер спорта России, Чемпион России, Чемпион ЮАР, призер Кубка Оямы, 5 дан каратэ киокусинкай, бранч-чиф с июня 1995 года), заместителем командира отряда — Мантиков Рустам (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, призёр вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, кавалер Ордена Мужества).