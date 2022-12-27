Торговая сеть «Реми» завершила год грандиозным открытием гипермаркета в Хабаровске

В целом 2022 год прошёл для «Реми» под девизом: «Мы меняемся для вас»! Были открытия новых торговых точек, масштабные обновления и первое за 14 лет существования сети празднование дня рождения вместе с покупателями! Но обо всём по порядку.
Открывать «РемиСити» в последний месяц года становится доброй традицией для ретейлера. Например, все гипермаркеты повышенного клиентского сервиса во Владивостоке выпускали в большое плавание именно в декабре. Не стал исключением и первый за пределами Приморского края «магазин-город». Его масштабно открыли в Хабаровске так же под занавес года, сделав местным жителям своего рода подарок.
— Для удобства хабаровчан мы продумали всё. Торговый зал оборудовали кассами самообслуживания — они экономят время покупателей. Смонтировали простую и понятную навигацию для быстрого поиска любимых товаров. У нас работает кафе, есть бесплатный Wi-Fi, по залу расставлены кулеры с бесплатной водой. В зоне отдыха можно также зарядить смартфон, чтобы оставаться на связи с близкими. Перед входом в торговую точку обустроили бесплатную автомобильную парковку. А покупателям без личного транспорта мы предоставляем бесплатный трансфер. Единственное условие — нужно совершить покупку на сумму от 7000 рублей и обратиться к администратору, — говорит директор по маркетингу торговой сети «Реми» Максим Шатыро.
Вообще «РемиСити» — это фактически торговый центр. Здесь располагаются арендаторы таких направлений, как оптика, развивающие игры для детей, медицинские товары, бытовая химия, товары для домашних животных и не только. Разумеется, находится внутри и продуктовый гипермаркет с экзотическими фруктами, свежими овощами, выпечкой с пылу с жару, различными напитками и закусками к ним, а также кухней собственного производства, меню для которой разрабатывают личные шеф-повара гипермаркета.
В 2022 году сеть открыла десять торговых точек разного формата. География впечатляет: от крупных городов до небольших населённых пунктов. Только в Хабаровске запустили три, а был ещё Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Хороль, Дальнереченск.
— Когда мы открываем новые дискаунтеры, супермаркеты или гипермаркеты, для нас важно, чтобы у жителей как региональных столиц, так и сёл была возможность совершать необходимые покупки с комфортом, посещая лишь одну торговую точку. Ведь мы реализуем продукты питания каждодневного потребления, бытовую химию, автотовары, атрибутику для пикника или празднования Нового года и многое другое, — отмечает Максим Шатыро.
Первый гипермаркет «Реми» распахнул свои двери осенью 2008 года во Владивостоке на улице Деревенской, 14. Сегодня торговая сеть насчитывает более 60 супермаркетов, гипермаркетов и «магазинов у дома». Разумеется, торговые точки, которые появились более десяти лет назад, не соответствуют веянию времени и требуют обновлений.
— То, что раньше считалось изыском, сегодня является необходимостью. 14 лет назад достаточно было иметь просто чистое помещение. Сегодня покупатель, попадая в супермаркет или гипермаркет, хочет выбирать товары с комфортом. Поэтому мы меняемся для наших покупателей, обновляя не только интерьеры, но и оснащение торговых залов. Такие работы завершены во Владивостоке на Шилкинской, 10а, Красного знамени, 57, Деревенской, 14, где также полностью обновили асфальтовое покрытие и нанесли новую разметку, в Уссурийске на Чичерина, 137. Это далеко не весь список и останавливаться мы не намерены, — делится директор по маркетингу торговой сети «Реми».
Признаться, интерьер обновлённых «Реми» подобран удачно: контрастное сочетание чёрного и белого с фоном под натуральную древесину — не просто стильно, это сочетание дарит уют. Попадая в такую обстановку, расслабляешься и чувствуешь себя как дома. Плюс ко всему торговая сеть активно внедряет кассы самообслуживания, упрощает навигацию в залах, подключает бесплатный интернет. Современно.
В жизни не всё бывает так, как мы того хотим. Иногда приходится преодолевать сложности. Так вышло и с годом тигра. Для бизнеса он сравним с бегом по пересечённой местности. Кто-то ставил для себя задачу просто финишировать, некоторые сошли с дистанции, а единицы сумели даже развить скорость на поворотах. Такой оказалась и торговая сеть «Реми». Мы помним, как весной в ряде сетей переписывали ценники, временно приостанавливали свою деятельность, поскольку не понимали — что дальше? В «Реми» нашли свой выход из сложившейся ситуации. Видимо, сказался многолетний опыт: всё-таки за 14 лет существования сети чего только не происходило.
— Наша философия — это широкий ассортимент товаров и доступные цены. Весной 2022 года мы поддержали покупателей и присоединились к ряду краевых соцпрограмм, а также запустили свои. «Доступная корзина», «Приморское — лучшее!», «Социальная цена» и другие программы сдерживают цены на социально важные товары каждодневного потребления. Также мы проводим еженедельные акции со скидками на популярную продукцию, следить за которыми можно на нашем сайте https://remi.ru/ или в соцсетях, — подчёркивает Максим Шатыро.
Стоит добавить, что сеть также открыта для сотрудничества с местными производителями продуктов питания и непродовольственных товаров, причём по упрощённой системе. Достаточно оставить заявку в разделе «Партнёрам» на сайте «Реми» — чем не поддержка местного бизнеса?
Торговая сеть в 2023 году планирует не уступать показателям и темпам уходящих 12 месяцев. Уже известно, что предстоящей весной «РемиСити» появится в Южно-Сахалинске. В феврале готовится к открытию «Реми» в новом ЖК «Формат», расположенном в посёлке Зима Южная в Надеждинском районе Приморья, и не только. Также продолжится обновление торговых точек в регионах присутствия сети.
— В Новом году от лица компании хочу пожелать не бояться планировать и смело смотреть вперёд, — желает директор по маркетингу торговой сети «Реми» Максим Шатыро.
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