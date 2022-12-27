Торговая сеть «Реми» завершила год грандиозным открытием гипермаркета в Хабаровске

В жизни не всё бывает так, как мы того хотим. Иногда приходится преодолевать сложности. Так вышло и с годом тигра. Для бизнеса он сравним с бегом по пересечённой местности. Кто-то ставил для себя задачу просто финишировать, некоторые сошли с дистанции, а единицы сумели даже развить скорость на поворотах. Такой оказалась и торговая сеть «Реми». Мы помним, как весной в ряде сетей переписывали ценники, временно приостанавливали свою деятельность, поскольку не понимали — что дальше? В «Реми» нашли свой выход из сложившейся ситуации. Видимо, сказался многолетний опыт: всё-таки за 14 лет существования сети чего только не происходило.