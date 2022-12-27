zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Угледобывающие предприятия СУЭК в Приморье завершают год, выполнив намеченные планы

Сегодня, 01:21
Фото: Приморскуголь
Приморские предприятия, входящие в состав СУЭК, в уходящем 2022 году достигли значимых результатов.

Разрезоуправление «Новошахтинское» и Лучегорский угольный разрез досрочно выполнили планы по отгрузке угля потребителям, в рамках инвестиционной программы значительно обновлён парк специализированной автотехники, профессионализм сотрудников Приморскугля был отмечен на самом высоком государственном уровне, коллективы определили самых опытных представителей среди вспомогательных горных команд, а также проводили профориентационные мероприятия для подрастающего поколения. Чем запомнился этот год для ведущего угледобывающего предприятия Приморского края — в нашем праздничном обзоре.

Цифры года

Приморские угледобывающие предприятия СУЭК выполнили поставленные перед ними планы. Разрезоуправление «Новошахтинское» в конце декабря отгрузило потребителям 3,5 млн тонн бурых углей, Лучегорский угольный разрез 3,7 млн тонн угля поставил клиентам ещё 1 декабря.

Новое назначение

В декабре текущего года Алексей Самойленко назначен генеральным директором приморских угледобывающих предприятий, входящих в состав Сибирской угольной энергетической компании. На этом посту он сменил Андрея Дьяконова.

Руководитель отметил, что перед коллективами угледобытчиков стоит много целей и задач.

«В Приморскугле и на Лучегорском угольном разрезе сформированы высокопрофессиональные коллективы. Предприятия не стоят на месте, сейчас необходимо увеличить темпы развития компаний. Всем нам я желаю успешной и плодотворной работы», — подчеркнул генеральный директор.

Отметим, что Алексей Самойленко работает в угольной промышленности более 30 лет, пройдя путь от инженера-конструктора 3 категории до технического директора АО «Харанорский угольный разрез», является кандидатом технических наук, полным кавалером Почётного знака «Шахтёрская слава», имеет ряд ведомственных и корпоративных наград.

Мощная и высокопроизводительная техника

В рамках технического перевооружения горняки Лучегорского угольного разреза в текущем году получили и освоили большое количество новой техники. Поставка крупной партии горнотранспортного оборудования, благодаря инвестиционной программе АО «СУЭК», осуществляется в течение 2022-2023 годов.

Всего по программе технического перевооружения на предприятие пришли 21 новый 130-тонный автосамосвал БелАЗ, 6 бульдозеров, 5 электрогидравлических экскаваторов марок Komatsu PC3000/Hitachi2600.

Ранее в работе разреза была задействована техника с малой производительностью. Благодаря тому, что Лучегорский угольный разрез в 2020 году вошёл в состав АО «СУЭК», в рамках технического перевооружения на предприятии происходит замена большей части горнотранспортной техники на новую, высокопроизводительную. Ввод 15-кубовых экскаваторов, 130 и 140-тонных самосвалов позволят лучегорским горнякам рассчитывать на кратное увеличение производительности.

Награды для лучших

В преддверии Дня России в Правительстве Приморского края состоялось вручение заслуженным работникам различных отраслей государственных наград и присвоение почётных званий. Сотрудники Артёмовского ремонтно-монтажного управления и разрезоуправления «Новошахтинское» получили государственные награды из рук губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу электрослесарю Павлу Захарову и токарю Алексею Недобою вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, машинисту экскаватора Александру Корнееву присвоено звание «Почётный шахтёр Российской Федерации».

Горные спасатели готовы к любым трудностям

Приморские предприятия АО «СУЭК» определили самых опытных представителей среди вспомогательных горных команд (ВГК). Соревнования состоялись по инициативе ООО «Приморскуголь» и прошли на базе шахтопроходческого управления «Восточное», а также на учебно-тренировочном полигоне Липовецкого военизированного горноспасательного пункта.

В состязаниях приняли участие четыре команды, представляющие приморские угледобывающие предприятия СУЭК: ООО «Приморскуголь» (команда РУ «Новошахтинское» №1 и №2, команда ШПУ «Восточное») и АО «Лучегорский угольный разрез».

Конкурсные задания для команд включали в себя несколько этапов: теоретическую часть, практические задания по оказанию первой медицинской помощи, проведение беглой проверки и включение в дыхательные аппараты Р-30, тушение возгораний, горноспасательную эстафету, а также спортивные состязания.

В итоге все лидирующие места заняли горняки из Новошахтинского:

Первое место в номинации «Лучшая команда ВГК» присуждено команде № 1 РУ «Новошахтинское».

Победителем в номинации «Лучший командир отделения ВГК» признан Александр Журавленко (команда № 1 РУ «Новошахтинское»).

Первое место в номинации «Лучший боец ВГК» занял Анатолий Реснянский (команда № 1 РУ «Новошахтинское»).

Время для труда

В 2022 году для 76 подростков в возрасте от 14 до 18 лет состоялся летний сезон трудовых отрядов СУЭК. Ребята из горняцких посёлков Новошахтинский, Липовцы и Лучегорск нынешним летом благоустраивали общественные территории, участвовали в волонтёрских программах, а также официально заработали свои первые деньги.

В Новошахтинском и Липовцах ребята благоустроили территории местных парков: высадили новые цветы и кустарники, произвели побелку бордюров, а также навели порядок на прилегающих территориях. В Лучегорске работы по благоустройству проведены на местной баскетбольной и волейбольной площадках, пришкольном стадионе и территории административно-бытового корпуса Лучегорского угольного разреза.

Весело и с пользой

День открытых дверей для ребят из столицы Приморья прошёл в разрезоуправлении «Новошахтинское». Ученики 10-11 классов смогли увидеть, как добывают уголь на самом крупном предприятии, входящем в состав ООО «Приморскуголь», и задать любые интересующие их вопросы. Мероприятие состоялось в рамках ориентационной работы по профессиональной подготовке будущих выпускников.

Сто экскурсантов разделились на четыре группы, каждую из которых для обеспечения безопасности сопровождали специалисты разреза. Школьники смогли увидеть, как добывают и отгружают уголь потребителям.

Специалисты рассказали о востребованных на угольном разрезе профессиях, порекомендовали профильные учебные заведения. В свою очередь ребята задавали вопросы об условиях работы, социальных гарантиях и, конечно же, о размере заработной платы.

#Промышленность#Приморский край
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 07:48
«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье
30 ноября 01:30
Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города
29 ноября 03:34
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 05:20