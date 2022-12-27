Угледобывающие предприятия СУЭК в Приморье завершают год, выполнив намеченные планы

Разрезоуправление «Новошахтинское» и Лучегорский угольный разрез досрочно выполнили планы по отгрузке угля потребителям, в рамках инвестиционной программы значительно обновлён парк специализированной автотехники, профессионализм сотрудников Приморскугля был отмечен на самом высоком государственном уровне, коллективы определили самых опытных представителей среди вспомогательных горных команд, а также проводили профориентационные мероприятия для подрастающего поколения. Чем запомнился этот год для ведущего угледобывающего предприятия Приморского края — в нашем праздничном обзоре.
Приморские угледобывающие предприятия СУЭК выполнили поставленные перед ними планы. Разрезоуправление «Новошахтинское» в конце декабря отгрузило потребителям 3,5 млн тонн бурых углей, Лучегорский угольный разрез 3,7 млн тонн угля поставил клиентам ещё 1 декабря.
В декабре текущего года Алексей Самойленко назначен генеральным директором приморских угледобывающих предприятий, входящих в состав Сибирской угольной энергетической компании. На этом посту он сменил Андрея Дьяконова.
Руководитель отметил, что перед коллективами угледобытчиков стоит много целей и задач.
«В Приморскугле и на Лучегорском угольном разрезе сформированы высокопрофессиональные коллективы. Предприятия не стоят на месте, сейчас необходимо увеличить темпы развития компаний. Всем нам я желаю успешной и плодотворной работы», — подчеркнул генеральный директор.
Отметим, что Алексей Самойленко работает в угольной промышленности более 30 лет, пройдя путь от инженера-конструктора 3 категории до технического директора АО «Харанорский угольный разрез», является кандидатом технических наук, полным кавалером Почётного знака «Шахтёрская слава», имеет ряд ведомственных и корпоративных наград.
В рамках технического перевооружения горняки Лучегорского угольного разреза в текущем году получили и освоили большое количество новой техники. Поставка крупной партии горнотранспортного оборудования, благодаря инвестиционной программе АО «СУЭК», осуществляется в течение 2022-2023 годов.
Всего по программе технического перевооружения на предприятие пришли 21 новый 130-тонный автосамосвал БелАЗ, 6 бульдозеров, 5 электрогидравлических экскаваторов марок Komatsu PC3000/Hitachi2600.
Ранее в работе разреза была задействована техника с малой производительностью. Благодаря тому, что Лучегорский угольный разрез в 2020 году вошёл в состав АО «СУЭК», в рамках технического перевооружения на предприятии происходит замена большей части горнотранспортной техники на новую, высокопроизводительную. Ввод 15-кубовых экскаваторов, 130 и 140-тонных самосвалов позволят лучегорским горнякам рассчитывать на кратное увеличение производительности.
В преддверии Дня России в Правительстве Приморского края состоялось вручение заслуженным работникам различных отраслей государственных наград и присвоение почётных званий. Сотрудники Артёмовского ремонтно-монтажного управления и разрезоуправления «Новошахтинское» получили государственные награды из рук губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу электрослесарю Павлу Захарову и токарю Алексею Недобою вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, машинисту экскаватора Александру Корнееву присвоено звание «Почётный шахтёр Российской Федерации».
Приморские предприятия АО «СУЭК» определили самых опытных представителей среди вспомогательных горных команд (ВГК). Соревнования состоялись по инициативе ООО «Приморскуголь» и прошли на базе шахтопроходческого управления «Восточное», а также на учебно-тренировочном полигоне Липовецкого военизированного горноспасательного пункта.
В состязаниях приняли участие четыре команды, представляющие приморские угледобывающие предприятия СУЭК: ООО «Приморскуголь» (команда РУ «Новошахтинское» №1 и №2, команда ШПУ «Восточное») и АО «Лучегорский угольный разрез».
Конкурсные задания для команд включали в себя несколько этапов: теоретическую часть, практические задания по оказанию первой медицинской помощи, проведение беглой проверки и включение в дыхательные аппараты Р-30, тушение возгораний, горноспасательную эстафету, а также спортивные состязания.
В итоге все лидирующие места заняли горняки из Новошахтинского:
Первое место в номинации «Лучшая команда ВГК» присуждено команде № 1 РУ «Новошахтинское».
Победителем в номинации «Лучший командир отделения ВГК» признан Александр Журавленко (команда № 1 РУ «Новошахтинское»).
Первое место в номинации «Лучший боец ВГК» занял Анатолий Реснянский (команда № 1 РУ «Новошахтинское»).
В 2022 году для 76 подростков в возрасте от 14 до 18 лет состоялся летний сезон трудовых отрядов СУЭК. Ребята из горняцких посёлков Новошахтинский, Липовцы и Лучегорск нынешним летом благоустраивали общественные территории, участвовали в волонтёрских программах, а также официально заработали свои первые деньги.
В Новошахтинском и Липовцах ребята благоустроили территории местных парков: высадили новые цветы и кустарники, произвели побелку бордюров, а также навели порядок на прилегающих территориях. В Лучегорске работы по благоустройству проведены на местной баскетбольной и волейбольной площадках, пришкольном стадионе и территории административно-бытового корпуса Лучегорского угольного разреза.
День открытых дверей для ребят из столицы Приморья прошёл в разрезоуправлении «Новошахтинское». Ученики 10-11 классов смогли увидеть, как добывают уголь на самом крупном предприятии, входящем в состав ООО «Приморскуголь», и задать любые интересующие их вопросы. Мероприятие состоялось в рамках ориентационной работы по профессиональной подготовке будущих выпускников.
Сто экскурсантов разделились на четыре группы, каждую из которых для обеспечения безопасности сопровождали специалисты разреза. Школьники смогли увидеть, как добывают и отгружают уголь потребителям.
Специалисты рассказали о востребованных на угольном разрезе профессиях, порекомендовали профильные учебные заведения. В свою очередь ребята задавали вопросы об условиях работы, социальных гарантиях и, конечно же, о размере заработной платы.