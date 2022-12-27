Угледобывающие предприятия СУЭК в Приморье завершают год, выполнив намеченные планы

Разрезоуправление «Новошахтинское» и Лучегорский угольный разрез досрочно выполнили планы по отгрузке угля потребителям, в рамках инвестиционной программы значительно обновлён парк специализированной автотехники, профессионализм сотрудников Приморскугля был отмечен на самом высоком государственном уровне, коллективы определили самых опытных представителей среди вспомогательных горных команд, а также проводили профориентационные мероприятия для подрастающего поколения. Чем запомнился этот год для ведущего угледобывающего предприятия Приморского края — в нашем праздничном обзоре.