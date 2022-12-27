Владимир Исаков: федеральные застройщики подтянут качество строительства на ДВ

Он также отметил, что в планах у федеральных строителей, большой объем строительства запланирован в Снеговой пади, на Патрокле и на «Зеленом углу», а также утвержден план застройки мыса Кунгасного — курс взят на комплексное освоение территорий. Остальная застройка — точечно-квартальная, плюс много проектов будет за городом, где, к слову, цена процентов на 30 ниже городской.