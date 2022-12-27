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Владимир Исаков: федеральные застройщики подтянут качество строительства на ДВ

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков рассказал о плюсах, которые кроются в «развороте на Восток» для федеральных строителей.

«Федеральные застройщики, безусловно, будут повышать стандарты, за которыми начнут „подтягиваться“ и все местные. Стоимость „квадрата“ понижаться не будет, так как в нашем регионе невозможно строить, „как в Москве“: крупные девелоперы здесь сталкиваются с теми же проблемами, что и вся отрасль», — рассказал Владимир Исаков.

Он также отметил, что в планах у федеральных строителей, большой объем строительства запланирован в Снеговой пади, на Патрокле и на «Зеленом углу», а также утвержден план застройки мыса Кунгасного — курс взят на комплексное освоение территорий. Остальная застройка — точечно-квартальная, плюс много проектов будет за городом, где, к слову, цена процентов на 30 ниже городской.

«С приходом „федералов“ количество проектов на рынке будет однозначно увеличиваться, качество их — улучшаться. Уже сегодня доля квартир с черновой отделкой растет, а базовый „умный дом“ скоро будет даже в эконом-сегменте. Стоимость такого комфорта можно „зашивать“ в ипотеку. Более того, сегодня даже покупку парковочного места есть возможность учитывать при оформлении жилищного кредита», — отметил председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации».

#Общество#Новости#Приморский край
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