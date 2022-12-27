Владимир Исаков: застройщики должны адекватно оценивать свои проекты

«В Иркутске, который меньше Владивостока, ежегодно вводится не менее 1 миллиона квадратных метров по гораздо более низким ценам. Столице Дальнего Востока с ее стоимостью жилья, конечно, будет сложно единовременно переварить такой объем новостроек. Собственно, я не зря отметил „московский“ способ борьбы с демпингом. Сейчас такой период, когда каждый застройщик должен адекватно оценивать будущее своих проектов», — отметил Владимир Исаков.