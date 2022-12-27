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Владимир Исаков: застройщики должны адекватно оценивать свои проекты

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Во Владивостоке было выдано разрешений на строительство 2,5 миллионов квадратных метров, и около 1–1,5 миллионов — остались в запасе. Председатель ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимир Исаков рассказал о соотношении цены новостроек Владивостока и их объемах.

«В Иркутске, который меньше Владивостока, ежегодно вводится не менее 1 миллиона квадратных метров по гораздо более низким ценам. Столице Дальнего Востока с ее стоимостью жилья, конечно, будет сложно единовременно переварить такой объем новостроек. Собственно, я не зря отметил „московский“ способ борьбы с демпингом. Сейчас такой период, когда каждый застройщик должен адекватно оценивать будущее своих проектов», — отметил Владимир Исаков.

Он также добавил, что в условиях растущей конкуренции объекты должны выводиться постепенно, с досконально продуманной маркетинговой историей.

#Общество#Приморский край
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