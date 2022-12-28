Бюджет Владивостока на 2023 год остался социально ориентированным

— Совет существует уже год, мы планировали его с целью координации действий власти, науки, промышленности и нынешние реалии показывают, что мы выбрали верное решение. Прошло четыре заседания, в том числе -технологические встречи. Они были посвящены ситуации в таких отраслях, важных для экономики Владивостока и всего Приморья, как судостроение и судоремонт, рыбохозяйственный комплекс, а также развитию городского хозяйства. Немаловажно, что в этих заседаниях принимали участие дальневосточные учёные. Наука — это база, на которую необходимо опираться, если мы хотим высокотехнологичного развития, укрепления позиций региональных промышленников и предпринимателей на внутреннем и внешнем рынках. Важно, что к решению городских проблем подключаются молодые учёные. Так, уже известно, что Дальневосточная академия наук делегировала молодых учёных для преподавания в школах Владивостока — по таким предметам, как биология и физика, что говорит о результатах такого взаимодействия, — отметил Андрей Брик.