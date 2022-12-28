Бюджет Владивостока на 2023 год остался социально ориентированным

Депутатский корпус VI созыва Думы нацелен на решение актуальных вопросов развития города
Спикер Думы Владивостока Андрей Брик напомнил о значимом событии — этой осенью прошли выборы депутатов города шестого созыва.
— Я благодарен депутатам пятого созыва, которые отработали текущий год на одном дыхании, была проделана огромная работа по всем полномочиям, которые необходимо было выполнять. Часть депутатов пятого созыва были переизбраны на новый срок, это костяк депутатского корпуса думы города. В новом созыве две трети — молодые, энергичные, позитивные депутаты со своими интересными идеями. И я вижу большой потенциал новой команды. Практически на всех избирательных округах открыты депутатские приёмные, чтобы иметь возможность встречаться с жителями, оперативно доводить до них решения, принимаемые думой города. А также погружаться в проблемы, которые есть на их территориях, — отметил Андрей Брик.
Спикер Думы Владивостока подчеркнул значительную роль депутатов в решении актуальных вопросов развития города. Поскольку именно они принимают муниципальные правовые акты по вопросам местного значения, делают это своевременно, что позволяет администрации города оперативно решать текущие и перспективные вопросы развития Владивостока.
Конечно, одна из основных задач Думы Владивостока — принятие бюджета города. Подготовка, рассмотрение и принятие главного финансового документа муниципалитета — это совместная работа, в которой участвуют не только депутаты приморской столицы, но и специалисты администрации краевого центра, Контрольно-счетной палаты, эксперты. Также горожане могут вносить свои замечания и предложения в ходе обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях.
Для более широкого привлечения жителей краевого центра к этому процессу дума города приняла муниципальный правовой акт «Положение об инициативных предложениях избирателей, подлежащих реализации на территории Владивостокского городского округа», который устанавливает порядок внесения, рассмотрения, отбора и исполнения инициативных предложений избирателей. Предложения горожан, общественных объединений, направленные на решение вопросов социального развития и благоустройства, будут включаться в муниципальные программы и реализовываться за счет городского бюджета.
Совет депутатов, власти, промышленников и учёных
Андрей Брик рассказа также о деятельности Совета по развитию промышленности, который сформирован при главе Владивостока. Одним из инициаторов его создания выступил депутатский корпус думы города. Совет объединил на своей площадке руководителей ведущих предприятий региона, общественных бизнес-объединений, ассоциаций промышленников, краевой Федерации профсоюзов.
— Совет существует уже год, мы планировали его с целью координации действий власти, науки, промышленности и нынешние реалии показывают, что мы выбрали верное решение. Прошло четыре заседания, в том числе -технологические встречи. Они были посвящены ситуации в таких отраслях, важных для экономики Владивостока и всего Приморья, как судостроение и судоремонт, рыбохозяйственный комплекс, а также развитию городского хозяйства. Немаловажно, что в этих заседаниях принимали участие дальневосточные учёные. Наука — это база, на которую необходимо опираться, если мы хотим высокотехнологичного развития, укрепления позиций региональных промышленников и предпринимателей на внутреннем и внешнем рынках. Важно, что к решению городских проблем подключаются молодые учёные. Так, уже известно, что Дальневосточная академия наук делегировала молодых учёных для преподавания в школах Владивостока — по таким предметам, как биология и физика, что говорит о результатах такого взаимодействия, — отметил Андрей Брик.
Он подчеркнул, что благодаря эффективной федеральной, региональной и муниципальной поддержке в сжатые сроки удалось инициировать ряд мер по антикризисной поддержке промышленности. Представители депутатского корпуса Приморья содействовали в продвижении поправок к ряду законодательных актов, позволивших существенно снизить налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, расширить возможности по использованию упрощённой системы налогообложения в таких сферах деятельности, как общее и дополнительное образование, профессиональное обучение. Так, для предпринимателей, задействованных в сфере гостиничного бизнеса, общепита, транспорта, туризма и спорта удалось добиться снижения ставки по «упрощёнке» до 5%, оказав предпринимателям поддержку, столь необходимую в условиях рецессии.
В приоритете городского бюджета — образование, дороги и благоустройство
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Евгений Пименов рассказал о исполнении бюджета в уходящем году, бюджете на 2023 и два последующих года.
Он отметил, что бюджет на 2022 год принимался в сумме 19,7 млрд рублей и увеличился за год до 25,5 млрд рублей. Это рекордные средства освоены в полном объёме, основные статьи расходов — социальные. Значительная часть — около 11, 5 млрд рублей потрачены на содержание школ, детских садов, зарплату педагогам, было проведено около 80 ремонтов школ и пришкольных спортивных площадок.
Также около 4,5 млрд рублей потрачено на развитие и содержание улично-дорожной сети. Было восстановлено около 15 дорог, проложен второй участок новой дороги на Русском острове, соединяющий основную трассу с посёлком Экипажный. В следующем году в планируется сделать третий участок дороги к посёлку. Знаковыми событиями в сфере благоустройства территорий краевого центра стали завершение второй очереди реализации проекта по благоустройству сопки Бурачка, набережной Второй Речки, а также обустройство порядка 10 скверов — на ул. Некрасовской, Татарской, Русской — в народе известный как «китёнок» и других. Начались работы по обновлению Спортивной набережной, которые продолжатся и в следующем году — планируется благоустроить 10 км прибрежной полосы Амурского залива.
Реализуется программа «1000 дворов Дальнего Востока», в рамках которой в уходящем году было благоустроено семь территорий, объединяющих большое количество дворов в спальных районах Владивостока.
Например, участок между улицами Окатовой и Вязовой, куда вошли более 10 дворовых территорий.
Доходы бюджета Владивостока на 2023 год составят 24,7 млрд рублей. Неизменно, что основные расходы направлены на социальные нужды. На образование заложено порядка 13,5 млрд рублей, почти на 2 млрд больше, чем в этом году.
— В расходной части бюджета приоритет получили такие отрасли, как образование — 55,09%, национальная экономика — 12,88%, жилищно-коммунальное хозяйство — 12,53%, общегосударственные вопросы — 11,04% от общих расходов бюджета, планируется, что в течение года город получит дополнительные трансферты, которые пойдут на ремонт порядка 15 дорог во Владивостоке, реконструкцию скверов, — отметил Евгений Пименов.
Для обеспечения эффективности расходование бюджетных средств будет осуществляться в рамках 19 муниципальных программ. Из них на муниципальную программу «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» — 2,8 млрд рублей, «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» — 1,39 млрд рублей, «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» — 866,3 млн рублей, «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» — 647,07 млн рублей. Всего в 2023 году на финансирование муниципальных программ запланировано 21,75 млрд рублей.
Большой объём средств заложен на модернизацию теплотрасс в краевом центре — порядка 1,8 млрд рублей. Планируется восстановить около 20 км теплосетей. Это значительно превосходит ежегодные объёмы ремонта прошлых лет. Например, в прошлом году было восстановлено около 3 км.
— Восстановление теплотрасс — крайне важно для Владивостока, в котором сети изношены от 65 до 80%. Надеюсь, работы по модернизации сетей будут двигаться очень активно, — отметил Евгений Пименов.
Также в следующем году будет завершена реконструкция стадиона «Авангард», финиширует строительство большой школы в районе Патрокла, в том числе строители приступят к возведению образовательного объекта в Снеговой Пади.
Депутаты поддержали ТОСы
Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко рассказал о проектах правовых актов, которые рассматривались на заседаниях комитета.
— Прошло 13 заседаний в 2022 году, основные темы — внесение изменений в МПА. Например, согласно федеральному законодательству, с 2023 года ликвидируются городские избиркомы. Поэтому особое внимание уделялось этому вопросу. Также депутаты на комитете рассматривали вопросы развития территориального общественного самоуправления, жителей города особо интересует такая форма самоуправления, — отметил Вячеслав Глушко.
Сегодня во Владивостоке действуют порядка 30 ТОСов. За последнее время было рассмотрено три ТОСа — на Ватутина, 4, Русская, 95 и Пологая, 72. Решением Думы Владивостока были утверждены территории, на которых они будут работать.
На особом контроле — дети, школа, ветераны
Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран сообщила, что комитет держит на контроле вопросы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, поддержки педагогических кадров, в центре внимания депутатов также поддержка талантливой молодежи, взаимодействие с ветеранскими организациями.
— Члены комитета держат на постоянном контроле организацию и качество питания в школьных столовых, детсадах. Проверяем меню, вникаем в такие вопросы — например, как выдают молоко, как разливают. Или взять продажу выпечки в школах — насколько разнятся цены и почему. Также депутаты приняли МПА, согласно которому во Владивостоке бесплатным питанием обеспечиваются школьники из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, — подчеркнула Людмила Таран.
Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов также сообщила, что в будущем году во Владивостоке будет восстановлено порядка 250 навесов в детсадах, отремонтировано либо построено примерно 30 пришкольных стадионов.
И это далеко не весь спектр вопросов, который курирует комитет по соцполитике. Например, один из важных, это выбор почётных граждан города. Уже с начала года в думу начнут поступать документы претендентов на присвоение звания «Почётный гражданин Владивостока». И выбрать достойного — сложная задача, практически все кандидаты заслуживают этого звания.
— Ежегодно рассматриваем ходатайства на вручение награды «Семейная доблесть» — 20 семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более. В этом году 109 пар подали документы на присвоение этого звания. Когда читаем характеристики, поражаемся — как много в городе интересных семейных пар, проживших вместе 55, 60, 65 лет, и выбрать достойных звания крайне трудно, — рассказала Людмила Таран.