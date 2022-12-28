Сам по себе сыр — это диетический продукт в его составе может быть до 60% молочного жира, белка — до 25% и минеральных веществ целых 4%. Сыр бюш и другие сорта — это богатый источник аминокислот, необходимых для нашего организма:
Главная особенность белков в сыре в том, что они максимально похожи на белки, которые находятся в тканях и органах человека. Они улучшают наш иммунитет, позитивно влияют на железы пищеварения и даже способны пробудить аппетит. Питательные вещества и витамины (A, D, E, B1, B2, B12, C, PP) быстро усваиваются нашим организмом. Если вы хотите приобрести качественный сыр, то сделать это можно на торговой площадке маркетплейса Озон.
Многие врачи настоятельно рекомендуют и даже иногда прописывают сыр для маленьких детей (для укрепления костей и иммунитета) и беременным. Если говорить про беременность, то стоит отметить, что употребление сыра в данный период должно быть дозировано, ведь большое количество может привести к откладыванию остатков кальция на костях вынашиваемого ребенка.
Популярные виды вкусных сыров
Одними из самых популярных видов сыров являются:
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