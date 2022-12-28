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Преимущества и виды сыра

Сегодня, 07:50
Фото: pxhere.com
В первую очередь нужно отметить, что качество и полезные свойства сыра всегда зависят от молока, которое используют при производстве.

Сам по себе сыр — это диетический продукт в его составе может быть до 60% молочного жира, белка — до 25% и минеральных веществ целых 4%. Сыр бюш и другие сорта — это богатый источник аминокислот, необходимых для нашего организма:

  • метионин,
  • триптофан,
  • лизин.

Главная особенность белков в сыре в том, что они максимально похожи на белки, которые находятся в тканях и органах человека. Они улучшают наш иммунитет, позитивно влияют на железы пищеварения и даже способны пробудить аппетит. Питательные вещества и витамины (A, D, E, B1, B2, B12, C, PP) быстро усваиваются нашим организмом. Если вы хотите приобрести качественный сыр, то сделать это можно на торговой площадке маркетплейса Озон.

Многие врачи настоятельно рекомендуют и даже иногда прописывают сыр для маленьких детей (для укрепления костей и иммунитета) и беременным. Если говорить про беременность, то стоит отметить, что употребление сыра в данный период должно быть дозировано, ведь большое количество может привести к откладыванию остатков кальция на костях вынашиваемого ребенка.

Популярные виды вкусных сыров

Одними из самых популярных видов сыров являются:

  • сыр Бюш. Продукт, который производится из молока козы и берет свое начало во Франции. Он имеет продолговатую форму (чем-то напоминает палки сухих колбас), обладает резким запахом. При употреблении можно выделить нежный сливочный привкус, благодаря чему сыр буквально тает во рту. А вот в меру острое и пикантное послевкусие придает оболочка, которая покрывается легкой белой плесенью. Сыр также подразделяется на несколько видов из-за срока его созревания на нежно-белый, кремовый и синий цвет. Сама текстура продукта мягкая, из-за чего подойдет даже для детей;
  • сыр полутвердый. Самый популярный вид, который обладает небольшой массой и плотной природной корочкой. Иногда она может быть заплесневелой (что в целом нормально), если это вид французских сыров. Продукция из Франции также выделяется тем, что сырные товары там делают из воска. Основной вкус всех полутвердых сортов чем-то напоминает ореховый, а по запаху он похож на разогретое сливочное масло. Качественные сорта можно аккуратно разрезать для больших нарезок, использовать в приготовлении разных блюд или закусок;
  • сыр рассольный. Главная особенность — выдержка и созревание сыра в специальном рассоле, из-за чего продукция не обладает характерной для других сортов прочной коркой. Такие виды могут содержать до 10% соли. Самыми популярными являются брынза, сулугуни, чечил, фета и т. д. Основной вкус — сырно-соленый, иногда может отдавать пресным привкусом из-за остатков рассола. Также нужно отметить, что плотность и твердость сыра может повыситься, если он будет дольше созревать. Такой тип продукции более требователен к хранению: рассольный сыр важно хранить в диапазоне температуры от -4 до 0 °С.

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