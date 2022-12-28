Главная особенность белков в сыре в том, что они максимально похожи на белки, которые находятся в тканях и органах человека. Они улучшают наш иммунитет, позитивно влияют на железы пищеварения и даже способны пробудить аппетит. Питательные вещества и витамины (A, D, E, B1, B2, B12, C, PP) быстро усваиваются нашим организмом. Если вы хотите приобрести качественный сыр, то сделать это можно на торговой площадке маркетплейса Озон.