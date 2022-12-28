Вячеслав Квон: В Артёме создана устойчивая модель развития

Крупные объекты, о которых я уже сказал, благоустраиваем поэтапно. В 2022 году реализовали вторую очередь Детского парка, а в 2023 году планируем завершить благоустройство этой территории, совместно обновив аттракционы. Продолжим и возрождение зоны рекреации вдоль Озёрных Ключей — планируется обустройство променада, укрепление берегов, создание большого газона и многое другое. Отмечу, что эта работа — лишь часть большого проекта по благоустройству берегов реки от улицы Кирова до Второй плотины: мы ставим задачу восстановить весь комплекс, существовавший в советское время. Чтобы реализовать всё задуманное полностью, мы подготовили заявку на конкурс грантов Министерства строительства РФ для городов с населением до 200 тысяч человек. Надеемся привлечь к проекту федеральные средства, а пока делаем своими силами, поэтапно.