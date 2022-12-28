Вячеслав Квон: В Артёме создана устойчивая модель развития

В Артёмовском городском округе Приморья с этими задачами успешно справились: ни муниципалитет, ни инвесторы не отказались от ранее намеченных проектов. О достигнутом в 2022 году и о планах на будущее в интервью «Восток-Медиа» рассказал глава АГО Вячеслав Квон.
— Благодаря тому, что экономика Артёма — многопрофильная, она не «просела» ни во время пандемии, ни в уходящем году. Мы не наблюдаем снижения по доходам, что позволяет городскому округу продолжать устойчивое развитие даже в непростых внешних условиях: все задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены.
Безусловно, мы ощущаем, что акценты в развитии сегодня смещаются в сторону Дальнего Востока. Это не только более пристальное внимание к региону со стороны федерального центра, но и растущий интерес со стороны инвесторов. Ведь Артёмовский городской округ, который находится на пересечении транспортных потоков, имеет воздушную гавань и развитую логистическую инфраструктуру.
Например, в ходе ВЭФ-2022 было подписано соглашение о создании в Артёмовском городском округе транспортно-логистического комплекса площадью более 320 га с протяженными железнодорожными путями. Это будет очень значимый для Артёма проект. По этому объекту уже есть два поручения президента России Владимира Путина. Со своей стороны администрация городского округа оказывает и будет оказывать максимальное содействие инвестору, который планирует начать эксплуатацию ТЛК до конца 2023 года.
— У каждой электросетевой компании, работающей на территории Артёма, утверждены инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию оборудования и ЛЭП. Мы постоянно мониторим исполнение этих программ, и я считаю, что мероприятия реализуются достаточно успешно. В 2022 году всеми сетевыми компаниями было заменено около 75 км линий электропередач и более тысячи опор. Заменено либо построено более 50 подстанций. Для примера: ещё полтора-два года назад в центральной части Артёма имелся дефицит порядка 30 МВт энергии, а сейчас благодаря реконструкции подстанции «Западная» АО «ДРСК» мы получили более 60 МВт дополнительно! И это только одна компания — новые объекты ввели или строят и другие сетевые организации.
Да, замечаний со стороны местных жителей по качеству энергоснабжения остается ещё немало: долгое время город рос, а электросетевое оборудование ветшало из-за недостаточных вложений. Однако сейчас акцент сместился с аварийно-восстановительных работ на системную модернизацию. А время реагирования на аварийные отключения значительно сократилось: каждая компания имеет достаточное количество бригад и оборудования, чтобы оперативно восстанавливать подачу электричества.
Со стороны муниципалитета многое сделано для того, чтобы на улицах Артёма становилось светлее. В уходящем году освещение появилось на 5,5 км улиц и межквартальных проездов. Но это лишь начало. Благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко Артёмовский городской округ получит 145 млн рублей на улучшение качества электроснабжения, в том числе — на освещение 41 улицы. Сейчас ведём подготовительную работу, чтобы уже в 2023 году люди увидели результат от этих вложений.
— Считаю, что реконструкция моста на улице Кирова — это отличный опыт для города, поскольку мост стоит на балансе муниципалитета. Что касается улицы Фрунзе, то по ней запланирована реконструкция сразу двух «краевых» мостов — один в районе Дворца культуры угольщиков, второй — в районе ФОКа. Министерством транспорта Приморья уже проведены необходимые изыскания, заключён контракт на проектирование. Уверен, что в 2023 году начнётся ремонт этих важнейших мостов — сейчас обсуждаем с минтрансом временную схему движения транспорта на период проведения работ.
На путепровод в районе АртёмГРЭС, который тоже находится на балансе края, ещё летом зашёл подрядчик, однако потребовалась корректировка проектной документации. Сейчас идёт обустройство временного путепровода, после чего начнётся реконструкция существующего. Объект технически очень сложный — не только из-за необходимости согласования работ с железнодорожниками, но и из-за прохождения инженерных коммуникаций.
В течение 2022 года в АГО отремонтировано около 40 км дорог, около 15 км из которых — это дороги местного значения, а 25 км — дороги краевого значения, которые проходят по нашей территории. Из краевых дорог стоит выделить подъезды к совхозу Силинский и селу Оленье, Суражевке, Кневичам, Заводскому — после ремонта их жители получили благоустроенный, комфортный проезд к этим населённым пунктам, за что стоит выразить огромную благодарность министерству транспорта Приморского края и подрядчикам. Единственное мероприятие, которое перешло на будущий год — это дорога к микрорайону «Лесной», которая делается за счёт муниципалитета. Однако проектная документация готова, и до конца декабря мы намерены провести конкурс для определения подрядчика. Рассчитываем начать подготовительные работы уже зимой.
— Мы стремимся благоустроить исторически существовавшие зоны отдыха — Детский и Взрослый парки, территорию вдоль реки Озёрные Ключи. Однако пустить все средства только на эти объекты было бы неправильно, поэтому двигаемся в микрорайоны и в сельские населенные пункты АГО. В уходящем году в городском округе благоустроены 29 придомовых территорий, причем 24 из них — в рамках комплексного благоустройства по программе «1000 дворов Дальнего Востока». Она позволяет комплексно менять облик не одного, а сразу нескольких дворов, создавая просторную зону для отдыха, прогулок, игр и занятий спортом. Добавлю, что мы к этому стремились и раньше, формируя пешеходные связи между отремонтированными придомовыми территориями.
Крупные объекты, о которых я уже сказал, благоустраиваем поэтапно. В 2022 году реализовали вторую очередь Детского парка, а в 2023 году планируем завершить благоустройство этой территории, совместно обновив аттракционы. Продолжим и возрождение зоны рекреации вдоль Озёрных Ключей — планируется обустройство променада, укрепление берегов, создание большого газона и многое другое. Отмечу, что эта работа — лишь часть большого проекта по благоустройству берегов реки от улицы Кирова до Второй плотины: мы ставим задачу восстановить весь комплекс, существовавший в советское время. Чтобы реализовать всё задуманное полностью, мы подготовили заявку на конкурс грантов Министерства строительства РФ для городов с населением до 200 тысяч человек. Надеемся привлечь к проекту федеральные средства, а пока делаем своими силами, поэтапно.
— Пожелания, которые мы озвучивали проектировщикам мастер-плана Владивостокской агломерации, как мне кажется, были ими учтены. Если говорить про облик Артёма, то приоритет будет отдан среднеэтажной застройке — до восьми этажей. В городе, как и прежде, будет много зелёных зон. Что касается экономики, то все ключевые отрасли также нашли своё место в мастер-плане.
— Решена амбициозная задача по росту объёмов ввода жилья — мы ожидаем, что по итогам 2022 года этот показатель превысит 100 тысяч кв. м. Такая динамика позволяет, в том числе, ускорить расселение ветхих и аварийных домов. Муниципалитет ещё на стадии строительства выкупает у застройщика часть квартир, а затем делает в них ремонт в соответствии с установленными законодательством требованиями.
— Наша главная задача — всячески поддерживать наших земляков, участвующих в спецоперации, а также их семьи. Хотя мобилизованные получают различные федеральные и краевые выплаты, есть масса вопросов, которые требуют решения на уровне муниципалитета. Поэтому Артём первым в крае открыл Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Многие из тех, кто там работает, — это родственники мобилизованных жителей округа.
Помимо действующих краевых мер поддержки семей мобилизованных приморцев, мы предусмотрели бесплатный проезд для их детей в автобусах. Радует, что в оказание имущественной и материальной помощи мобилизованным и их семьям активно включились многие предприятия города, общественные организации. Повторюсь, главное для самих мобилизованных и их родных — это понимание того, что они не одни. Что их мужья, отцы, сыновья выполняют задачи, которые определят будущее нашей страны.
— Депутатский корпус по итогам выборов обновился более чем на две трети. Новый созыв — активный, боевой. Многие депутаты представляют крупные предприятия, которые находятся на территории Артёма. Главный результат прошедших месяцев — это принятие бюджета 2023 года. По итогам этого процесса могу сказать, что между администрацией и думой выстроено эффективное, системное взаимодействие.
Задача, которая стоит перед депутатами, остаётся неизменной из созыва в созыв: работать на благо Артёмовского городского округа и его жителей. Думаю, что каждый депутат осознает эту ответственность и готов добросовестно исполнять свои обязанности.
— Мы не тратили средства на закупку нового оборудования для украшения города и организации праздника — используем то, что уже есть. Тем не менее, встреча Нового года, проводы старого — это глубокая историческая традиция. Поэтому в центре Артёма будут и ёлка, и каток, и горки для детей — впереди каникулы. Установим ёлки и в наших территориальных управлениях. Обязательно поздравим детей участников СВО — планирую встретиться с ними отдельно, сказать слова поддержки.