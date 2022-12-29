ДЭК несправедливо обошёлся с ответственными потребителями?

В социальных сетях Приморья единовременно появились многочисленные жалобы на ДЭК и его квитанции. Люди пишут, что декабрьские и ноябрьские платежные документы автоматически оплачиваются с рекомендуемым авансовым платежом, который составляет как минимум один дополнительный ежемесячный платеж.
В основном возмущение людей связано с тем, что компания пошла на этот «обман» пользователей перед новогодними праздниками, когда траты и без коммунальных платежей существенно превышают обычные периоды. Как говорят пользователи социальных сетей, автоплатежом компания сняла «двойную плату» с учетом рекомендуемого платежа за следующий месяц.
Учитывая масштаб произошедшего, получается, что специалисты ПАО «ДЭК» умышленно подали в банк-контрагент, принимающий платежи сумму с учетом рекомендуемого платежа, в качестве обязательного. Сами сотрудники компании этого даже не скрывают. Они соглашаются, что «обман» пользователей действительно произошел, но он произошел «ради удобства мифических отпускников», а вовсе не потому, что компания хочет перекрыть долги злостных неплательщиков, засунув руку по локоть в карман к благонадежным приморцам.
Журналист «Золотого Рога» попросил пользователя услуг ПАО «ДЭК» обратиться на горячую линию компании и получил подтверждение того, что квитанции содержат некорректный QR-код и ведут на «двойную оплату» услуг. Аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции.
«За ноябрь сумма, которая предлагается к оплате, это сумма с рекомендованным платежом. Вы можете на автоплатеж ответить отказом и оплатить услугу, вписав сумму вручную в приложении», — сказала оператор ДЭК, по всей видимости забыв, что автоплатеж потому и называется автоплатежом, что списывается он автоматически без участия пользователя.
Оператор горячей линии также подтвердила, что эта «акция неслыханной щедрости» не содержалась в прошлых квитанциях и приходит только в ноябре. Этот оригинальный жест компании по отъему денег у населения она мотивировала тем, что «людям это удобно, кто-то уезжает в отпуск и ему удобнее оплатить сразу». На вопрос пользователя — «не закрывает ли таким образом компания задолженности хронических неплательщиков за уходящий год?» оператор предпочла не отвечать.
От своего имени корреспондент издания обратился в Федеральную антимонопольную службу и попросил проверить обоснованность поступка компании и соблюдение законодательства. В обращении журналист указал, что оплата коммунальных услуг производится в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и никакой самодеятельности в формировании платежных документов быть не может.
В «Правилах» сказано, что расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. Этими же правилами определено, что в платежном документе указываются размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг. Соответственно в платежном документе при формировании платежа должна быть указана плата за расчетный период. В противном случае ПАО «ДЭК» может в следующий раз указать в качестве платежа сумму за 12 месяцев, за 24 месяца и объяснить, что кому-то так «просто удобнее» оплачивать электроэнергию на год или даже два вперед.
В социальных сетях высказывается мнение, что этот «финт ушами» связан с необходимостью демонстрации эффективности сборов с налогоплательщиков в конце года, которая напрямую влияет на премии как руководителей среднего звена, так и высшего руководства. Отметим, что данная точка зрения не лишена логики, к тому же опыт «новогоднего премирования» в зависимости от годовых результатов часто используется и в госорганах, и в бизнесе. Однако подтверждений этому мнению у редакции нет.
Ранее приморские журналисты объясняли куда возможно уходит «излишек» оплаченный энергетикам. Корреспондентам одного из краевых изданий удалось найти в открытых источниках довольно внушительный список собственности одного из топ-менеджеров ПАО «ДЭК» и его семьи. Пять квартир, три жилых дома и весьма внушительный автопарк, состоящий из шести машин. Общая площадь недвижимости, находящейся не только в Приморье, но и в столице, составляет более тысячи квадратных метров. Нежилая также имеется — в количестве шести объектов общей площадью свыше трёх тысяч «квадратов».
Напомним, в 2020 году экс-гендиректор компании Виктор Милуш получил срок за растрату.
«По данным следствия, в 2009–2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий похитил около 700 млн руб., часть из которых была обналичена», — сообщала генпрокуратура России.
В деле Виктора Милуша также фигурировали фамилии других высокопоставленных руководителей ПАО «ДЭК» и РАО «ЭС Востока». На несколько месяцев раньше Милуша за подстрекательство последнего к растрате на четыре года лишения свободы был осуждён бывший гендиректор РАО «ЭС Востока» Иван Благодырь.