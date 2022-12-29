ДЭК несправедливо обошёлся с ответственными потребителями?

В «Правилах» сказано, что расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. Этими же правилами определено, что в платежном документе указываются размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг. Соответственно в платежном документе при формировании платежа должна быть указана плата за расчетный период. В противном случае ПАО «ДЭК» может в следующий раз указать в качестве платежа сумму за 12 месяцев, за 24 месяца и объяснить, что кому-то так «просто удобнее» оплачивать электроэнергию на год или даже два вперед.