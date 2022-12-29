Прямые эфиры с краевыми министрами ЦУР проводит на постоянной основе. Это позволяет представителям власти получать обратную связь от граждан, а людям — ответы на интересующие их вопросы. ЦУР принимает запросы от граждан по различным темам и оперативно передают соответствующим специалистам. Уточнить свой вопрос или сообщить о проблеме любой желающий может на страницах ЦУР ВКонтакте (https://vk.com/tsur25) и Одноклассниках (https://ok.ru/group/68850877726765); в чат-боте Правительства (https://t.me/primorskyru_com_bot) и губернатора Приморья (https://t.me/kozhemiako_com_bot); а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».