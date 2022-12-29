Пособие объединит целый ряд действующих мер соцподдержки, в том числе: выплаты на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет, на ребенка от 3 до 7 лет, на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие.
При этом, отмечает министр, сотрудники Социального фонда проведут подсчеты.
— Если старые выплаты окажутся более выгодными для семьи, их никто не отменит. Если получение единого пособия будет одобрено, то семья начнет получать его с 2023 года, а прежняя выплата прекратится, — объяснила Светлана Красицкая.
Кроме того, на прежних условиях будет выплачиваться ежемесячная выплата на первого, а также третьего и последующего ребенка для тех, чьи дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Это правило действует, если семья не обращалась за единым пособием, либо обратилась, но получила отказ.
Расчетным периодом для начисления единого пособия будут 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть, если заявление подали в январе 2023 года, то расчетный период: декабрь 2021 — ноябрь 2022.
Оформить новую меру соцподдержки можно будет на Госуслугах с 28 декабря. Первые выплаты придут семьям уже в январе. Определять, необходимо ли пособие, будут с учетом доходов и имущества всех членов семьи.
— В оценке доходов не учитываются средства регионального маткапитала, а в составе семьи не учитываются лица в розыске. Уважительная причина отсутствия дохода — непрерывное лечение более 3 месяцев заявителя и (или) члена его семьи, в том числе в случае лечения ребенка. Также не учитывается имущество под арестом и в розыске, а также находящееся в собственности у детей под опекой, — говорит министр.
Сумма нового пособия на детей для семей с низкими доходами составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. То есть максимальный размер выплаты для жителей Приморья составит 18 210 рублей.
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