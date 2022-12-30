Жизнь сама повернётся другой стороной: астропрогноз на 2023 год для Владивостока

Владивосток — это город, над которым зажигается солнце. Вот и в центре матрицы на следующий год мы видим 19-ю энергию Солнца, в нашем случае — даже огня. Её в наступающем году будет много, но важно научиться обращаться с огнём правильно: гореть, но не выжигать дотла, не проявлять агрессию и не давать ей накапливаться внутри.
В следующем году владивостокцам нужно научиться радоваться простым ценностям и мыслить позитивно. Для Приморья это будет непростой, агрессивный год, поэтому важно переключаться. В том числе, постарайтесь разобраться с чувством вины. Если оно копится — его надо убирать, чтобы не быть, условно говоря, виноватым во всём.
В задачах на следующий год превалирует 5-я энергия. Это будет идеальное время для передачи знаний и поиска единомышленников. В 2023-м жителям Владивостока рекомендуется развивать партнёрские отношения, и в том числе укреплять семью, учиться доверию в паре. 2023-й год вообще благоволит любви и продолжению рода: на первом уровне — семейные ценности.
Также в наступающем году постарайтесь активнее воплощать духовные знания в материальном мире: чётче формулируйте свою систему ценностей, учитесь отличать добро от зла и создавайте пространство передачи знаний своим последователям.
2023-й обещает быть благополучным в плане финансов, но и тут над всем довлеет 5-я энергия — получение знаний. Чтобы иметь достаток в наступающем году, нужно развиваться, пробуждаться. В этот год нужно проявлять свои лидерские качества и выходить за границы привычных возможностей. Многие, возможно, поменяют сферу деятельности, и это к лучшему. В 2023-м ваш доход особенно сильно зависит от того, удастся ли вам правильно воплотить свой социальный капитал и реализоваться в деле, которое вам действительно по душе.
Самое главное — не замыкаться в себе и не впадать в депрессию. Избегайте зависимостей: алкоголь, табак, наркотики — главные угрозы предстоящего года. Принимайте события такими, какие они есть, и ищите выходы из неприятных ситуаций. Если у вас это получится, то увидите: жизнь сама повернётся к вам другой стороной, и тогда всё будет хорошо.