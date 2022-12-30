Жизнь сама повернётся другой стороной: астропрогноз на 2023 год для Владивостока

2023-й обещает быть благополучным в плане финансов, но и тут над всем довлеет 5-я энергия — получение знаний. Чтобы иметь достаток в наступающем году, нужно развиваться, пробуждаться. В этот год нужно проявлять свои лидерские качества и выходить за границы привычных возможностей. Многие, возможно, поменяют сферу деятельности, и это к лучшему. В 2023-м ваш доход особенно сильно зависит от того, удастся ли вам правильно воплотить свой социальный капитал и реализоваться в деле, которое вам действительно по душе.