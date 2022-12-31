Олег Кожемяко поздравил жителей Приморского края с Новым годом

Этот год научил нас быть ещё более сплоченными, острее чувствовать, как нам дороги родные и близкие. Очень многие приморцы приняли активное участие в волонтёрской и добровольческой деятельности, помогая нашим землякам - защитникам Донбасса и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке. Впереди у нас много работы по повышению качества жизни в крае и укреплению экономики в рамках национальных проектов. Помня уроки истории, мы знаем, каждый новый вызов судьбы – хорошая возможность проявить себя и показать, на что мы способны. А любовь к родной земле, к людям, гордость за свою историю даёт нам силы преодолеть любые трудности.