Глава Владивостока поздравил горожан и гостей дальневосточной столицы с Новым годом

С поддержкой всего города наши земляки добивались ярких успехов в спорте и искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. Нам удалось многое, но задач впереди достаточно. И сейчас нам важно взять с собой в новый год лучшие традиции и достижения — сплочённость, трудолюбие, уверенность в собственных силах и будущем Владивостока.