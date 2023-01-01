zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Глава Владивостока поздравил горожан и гостей дальневосточной столицы с Новым годом

Сегодня, 00:00
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
В преддверии нового, 2023 года, глава Владивостока Константин Шестаков обратился с новогодними пожеланиями к жителям краевого центра и его гостям.

Дорогие владивостокцы!

Примите самые добрые слова поздравлений с новым, 2023 годом!

В преддверии праздников принято подводить итоги. Каким стал 2022 год для Владивостока? Это было время большой работы — каждый, кому дорог город, сделал всё возможное для его процветания.

Внушительный перечень работ провели дорожники, за что им огромное спасибо. Они привели в порядок 19 километров дорог, в том числе значительный участок — на острове Русский.

Энергетики отремонтировали 10 километров теплосетей, а строители ввели в строй замечательный дом на улице Глинки, куда мы смогли переселить людей из аварийного жилья. Сейчас строим четыре новых дома на улице Русской почти на 500 квартир, а ещё — две современные школы.

Новую жизнь получили в этом году 163 двора Владивостока — они стали такими, какими их хотели видеть сами люди.

Ещё одна внушительная цифра касается благоустройства — в 2022 году во Владивостоке появились 15 новых общественных пространств. Уютные, светлые, выполненные из современных материалов и по интересным эскизам, сегодня они стали местом отдыха для тысяч горожан и гостей Владивостока.

С поддержкой всего города наши земляки добивались ярких успехов в спорте и искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. Нам удалось многое, но задач впереди достаточно. И сейчас нам важно взять с собой в новый год лучшие традиции и достижения — сплочённость, трудолюбие, уверенность в собственных силах и будущем Владивостока.

Желаю, чтобы новый, 2023 год стал для вас годом новых открытий, заметных результатов и ярких впечатлений. Пусть всё задуманное обязательно сбудется, а заботы и хлопоты будут приятными. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С Новым годом!

Глава города Владивостока        

Константин Шестаков

 

#Общество#Новый год#Владивосток#Константин Шестаков
Подпишитесь
Жизнь сама повернётся другой стороной: астропрогноз на 2023 год для Владивостока
30 декабря 2022, 00:50
Кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы
29 декабря 2022, 05:39
ДЭК несправедливо обошёлся с ответственными потребителями?
29 декабря 2022, 05:45
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20