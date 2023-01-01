Глава Владивостока поздравил горожан и гостей дальневосточной столицы с Новым годом

В преддверии праздников принято подводить итоги. Каким стал 2022 год для Владивостока? Это было время большой работы — каждый, кому дорог город, сделал всё возможное для его процветания.
Внушительный перечень работ провели дорожники, за что им огромное спасибо. Они привели в порядок 19 километров дорог, в том числе значительный участок — на острове Русский.
Энергетики отремонтировали 10 километров теплосетей, а строители ввели в строй замечательный дом на улице Глинки, куда мы смогли переселить людей из аварийного жилья. Сейчас строим четыре новых дома на улице Русской почти на 500 квартир, а ещё — две современные школы.
Новую жизнь получили в этом году 163 двора Владивостока — они стали такими, какими их хотели видеть сами люди.
Ещё одна внушительная цифра касается благоустройства — в 2022 году во Владивостоке появились 15 новых общественных пространств. Уютные, светлые, выполненные из современных материалов и по интересным эскизам, сегодня они стали местом отдыха для тысяч горожан и гостей Владивостока.
С поддержкой всего города наши земляки добивались ярких успехов в спорте и искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. Нам удалось многое, но задач впереди достаточно. И сейчас нам важно взять с собой в новый год лучшие традиции и достижения — сплочённость, трудолюбие, уверенность в собственных силах и будущем Владивостока.
Желаю, чтобы новый, 2023 год стал для вас годом новых открытий, заметных результатов и ярких впечатлений. Пусть всё задуманное обязательно сбудется, а заботы и хлопоты будут приятными. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом!
Глава города Владивостока
Константин Шестаков