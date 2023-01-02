Сказать спасибо году уходящему: поздравление Светланы Морозовой

Дорогие земляки, дорогие мои приморцы!
Вот и подходит к концу 2022 год, вот и наступают те самые предновогодние дни, когда все мы ждём добра, чуда, волшебства и хотим верить только в лучшее. В эти дни мы загадываем светлые желания, надеемся на счастье и верим, что все плохое останется в прошлом. В эти предновогодние дни все мы снова становимся немножко детьми…
Прощаясь с 2022 годом, скажем ему спасибо. Да, он был непростым, но именно 2022-й показал, напомнил всем нам, что мы — жители огромной и самой лучшей на свете страны — умеем сплотиться в борьбе против зла и вершить добро; умеем быть отважными, умеем сопереживать и помогать, умеем преодолевать любые трудности. И обязательно их преодолеем! Главное — всем нам быть вместе, быть едиными.
Хочется накануне новогодья сказать добрые слова в адрес тех, кто вместе с нами — и помогая нам — преодолевал те вызовы, которые ставил перед Россией, Приморьем, Владивостоком 2022 год. Это и глава края Олег Николаевич Кожемяко, и мэр Владивостока Константин Шестаков, и депутаты Законодательного Собрания Приморья и Думы Владивостока. На них лежала куда более серьёзная ответственность, и нести ее с честью совсем непросто.
Дорогие мои земляки, приморцы, владивостокцы! 31 декабря, выслушав добрые и мудрые слова нашего президента Владимира Путина, под бой курантов мы будем просить новый, 2023 год, конечно же, только о добром и хорошем. Пусть он принесет победу нашей стране, мир и спокойствие всему миру и в наши души. Пусть подарит нам здоровье и счастье, пусть наши дети и внуки растут на радость, не зная бед.
Желаю вам от всего сердца всего самого светлого и хорошего. Пусть новый год всех нас радует — так, как радовал в детстве!
Ваша Светлана Морозова, председатель совета почетных граждан Владивостока, председатель совета почетных граждан Приморского края