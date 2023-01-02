zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Сказать спасибо году уходящему: поздравление Светланы Морозовой

Сегодня, 00:30
Фото: 1MI

Председатель совета почётных граждан Владивостока поздравляет приморцев с новым годом

Светлана Морозова, председатель совета почётных граждан Владивостока, председатель совета почётных граждан Приморского края обратилась к приморцам с поздравлением — в связи с наступающим новым годом!

Дорогие земляки, дорогие мои приморцы!

Вот и подходит к концу 2022 год, вот и наступают те самые предновогодние дни, когда все мы ждём добра, чуда, волшебства и хотим верить только в лучшее. В эти дни мы загадываем светлые желания, надеемся на счастье и верим, что все плохое останется в прошлом. В эти предновогодние дни все мы снова становимся немножко детьми…

Прощаясь с 2022 годом, скажем ему спасибо. Да, он был непростым, но именно 2022-й показал, напомнил всем нам, что мы — жители огромной и самой лучшей на свете страны — умеем сплотиться в борьбе против зла и вершить добро; умеем быть отважными, умеем сопереживать и помогать, умеем преодолевать любые трудности. И обязательно их преодолеем! Главное — всем нам быть вместе, быть едиными.

Хочется накануне новогодья сказать добрые слова в адрес тех, кто вместе с нами — и помогая нам — преодолевал те вызовы, которые ставил перед Россией, Приморьем, Владивостоком 2022 год. Это и глава края Олег Николаевич Кожемяко, и мэр Владивостока Константин Шестаков, и депутаты Законодательного Собрания Приморья и Думы Владивостока. На них лежала куда более серьёзная ответственность, и нести ее с честью совсем непросто.

Дорогие мои земляки, приморцы, владивостокцы! 31 декабря, выслушав добрые и мудрые слова нашего президента Владимира Путина, под бой курантов мы будем просить новый, 2023 год, конечно же, только о добром и хорошем. Пусть он принесет победу нашей стране, мир и спокойствие всему миру и в наши души. Пусть подарит нам здоровье и счастье, пусть наши дети и внуки растут на радость, не зная бед.


Желаю вам от всего сердца всего самого светлого и хорошего. Пусть новый год всех нас радует — так, как радовал в детстве!
Ваша Светлана Морозова, председатель совета почетных граждан Владивостока, председатель совета почетных граждан Приморского края

#Общество#Новый год#Приморский край#Поздравление
Подпишитесь
Жизнь сама повернётся другой стороной: астропрогноз на 2023 год для Владивостока
30 декабря 2022, 00:50
Кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы
29 декабря 2022, 05:39
ДЭК несправедливо обошёлся с ответственными потребителями?
29 декабря 2022, 05:45
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 2022, 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 2022, 05:20