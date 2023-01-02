Сказать спасибо году уходящему: поздравление Светланы Морозовой

Вот и подходит к концу 2022 год, вот и наступают те самые предновогодние дни, когда все мы ждём добра, чуда, волшебства и хотим верить только в лучшее. В эти дни мы загадываем светлые желания, надеемся на счастье и верим, что все плохое останется в прошлом. В эти предновогодние дни все мы снова становимся немножко детьми…